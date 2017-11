Con Boudou presente, se reanudó el juicio por Ciccone

ANTICIPO.- El ex vicepresidente había pedido ser trasladado desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, para presenciar la declaración de un ex funcionario del ministerio de Economía

El juicio al ex vicepresidente Amado Boudou por la venta de la ex Ciccone Calcográfica se reanudó hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº4 en los Tribunales de Retiro con la presencia en la sala del ex funcionario detenido y del también preso José María Núñez Carmona.

Boudou había llegado esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada de hoy, en la que se espera el testimonio del ex funcionario del ministerio de Economía José Capdevilla.