"Mi papá me gatillaba con un arma en la cabeza", la dura confesión de Barby Franco

Barby Franco fue invitada al programa 'Vino para vos' del canal KZO y en la sección mea culpa realizó una dura confesión sobre su infancia: "Cuando se alcoholizaba, mi papá me gatillaba con un arma en la cabeza".

La modelo contó que su padre tomaba mucho y al regresar a casa le pegaba a ella y a su madre. "Tuve una infancia súper híper dura, eso me hizo fría, soy muy fría, me cuesta llorar, me cuesta perdonar, pero es mi defensa. Es una coraza que me hicieron de chica para sobrevivir en donde había nacido. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve. Él era alcohólico, es una enfermedad de mierda porque lo tenía y no lo tenía y si lo tenía, venía y nos cagaba a trompadas a las dos", narró la novia de Fernando Burlando.

"En un momento tenía un arma en la cabeza y estando alcoholizado me gatillaba, era otra persona, no era él, después estaba bien y se olvidaba", recordó con los ojos llorosos.

Sobre su mamá, contó que "Mi vieja no lo pudo superar y no volvió a formar pareja. Ayer me contó que cuando estaba embarazada a punto de parir fue alcoholizado, la empujó y casi no nazco".

Finalmente, recordó que su padre le pegó hasta que ella lo denunció, cuando tenía quince o dieciséis años: "Ahí paró todo. Mi mea culpa es por qué le hice esa denuncia. No me olvido más cuando vinieron a buscarlo los policías. El estaba durmiendo, yo sabía que iban a venir a llevarlo, lo esposaron y gritaba '¿por qué me hicieron esto?'. En ese momento él estaba bien, no estaba alcoholizado pero cuando estaba alcoholizado era otra persona. Esa situación no me la olvido más", cerró.