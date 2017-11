"Me encerraba en su casa con el gas abierto", la dura acusación de la ex pareja de Lito Cruz

Patricia Perrotta, quien durante tres años fue pareja de Lito Cruz, realizó una dura confesión sobre los hechos de violencia de género que vivió durante el tiempo que estuvo vinculada al actor.

"Él era mi amor imposible desde los 16, yo lo veía y quería ser actriz", aseguró Patricia, que también contó que conoció a Cruz en un taller de teatro y enseguida se pusieron a salir: "Me invito a vivir con él, me propuso tener hijos. Estaba bueno al principio".

Pero pronto las cosas comenzaron a torcerse. "Al mes desapareció un día y me llamó por teléfono, estaba borracho. Me contó del problema con las adicciones que tenía, tomaba cada vez más, se ponía agresivo contra mí", recordó.

Luego, Patricia contó algunas de las cosas que le hacía el actor: "Casi convivíamos en la casa de él, me dejaba abierta la llave de gas y encerrada en su casa. Era obsesivo celoso mal. Cuando volvía me pedía perdón, como hacen los psicópatas".

Y continuó: "Después de maltratarme me pedía perdón, me decía que si lo dejaba iba a hacer lo que hizo Otelo y que me iba a tirar en el volquete de la puerta de la casa. Una vez intentó golpearme dos veces, pero lo frené porque hice judo de chica, eso me salvó la existencia porque las dos veces que vino a golpearme lo agarré del cuello".

Ambos se separaron en diciembre de 2014, pero en 2015 y luego de la insistencia de él, volvieron a estar juntos: "Es que la gran promesa de la gente que maltrata es que cambia... Todo el verso".

En 2016 se siguieron viendo ya que, según cuenta la actriz, "era peor tenerlo lejos que cerca, por las amenazas".