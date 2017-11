Video: La Provincia presentó herramientas para los emprendedores en La Plata

El evento contó con la participación de 800 personas provenientes de toda la provincia

En el marco de la “Semana Global del Emprendedor” que se desarrolla en todo el país, el Pasaje Dardo Rocha albergó “El Salón del Emprendedor”, orientado a brindar herramientas de incentivo y capacitaciones, y también talleres de formación.

Durante la jornada, los más de 800 asistentes pudieron visitar los 30 stands de diversos organismos e instituciones, divididos en Financiamiento (Bancos, fondo de garantía, créditos, etc.); Programas de Apoyo (subsidios, AFIP, ARBA, laboratorio central, etc.); y Servicios a Emprendedores (incubadoras, programas de capacitación, asesoramiento, etc.).

El evento, organizado por la Municipalidad de La Plata, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina(CEGRA); contó con la presencia del Vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; el Ministro de Producción, Javier Tizado, y su par de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo.

Salvador saludó a los presentes “en nombre de la gobernadora María Eugenia Vidal” y manifestó: “Venimos de una situación compleja, pero haciendo bien las cosas, escuchando y estando presentes, ponemos a disposición todas las condiciones para que ustedes progresen“.

“El deseo que ustedes tienen de crecer y progresar es el mismo deseo que tenemos desde el Gobierno", añadió.

Por su parte, Tizado destacó las presencias del vicegobernador y de Elustondo “porque le dan una una jerarquía importante a este evento” y de las “las cámaras gremiales empresarias, que tan buen trabajo hacen bajando las herramientas que tiene el estado para potenciar a sus asociados”.

Luego, dirigiéndose a los asistentes, los impulsó a “que sean los transformadores de esta realidad, que sean protagonistas” y, en ese sentido, remarcó que “es muy importante lo que hemos hecho hasta ahora, con la Ley PyME, con la Ley de Emprendedores. Hoy en la CABA se puede constituir una empresa en un día, y queremos traer esa medida a la Provincia de Buenos Aires. Es algo en lo que estamos trabajando, y es fundamental porque le va a allanar el camino a los emprendedores para que puedan crear sus empresas y desarrollarse como empresarios PyME”.