Bielsa defendió a De Vido y cuestionó a la justicia y a detractores

El ex canciller Rafael Bielsa defendió hoy al ex ministro kirchnerista Julio De Vido, preso por supuestas irregularidades en la importación de gas licuado, cuestionó los pasos procesales que rodearon su detención y denostó a los detractores del funcionario. "No me gusta la muerte civil asestada tras la impunidad de la falta de riesgo; desprecio el abuso de las multitudes que conduce al linchamiento adicional a la condena judicial.

En este caso la condena fue suplida por el atropellamiento", declaró Bielsa en una extensa nota de opinión publicada por el matutino La Nación. Bajo el título "La soledad de los que pierden el poder", Bielsa criticó la "mezquindad de quienes buscan comerse vivo al que cae en desgracia", remarcó que De Vido fue arrestado sin haber prestado declaración indagatoria y aseguró que irá a visitarlo a la cárcel, "si así él lo desea".

"Jamás leí norma alguna que prescribiera la humillación, el escarnio y la denigración públicos como requisito previo al juzgamiento del que está imputado por incumplir la ley", advirtió. Desde la red social Twitter llegó la respuesta de la familia de De Vido al ex canciller: "Agradecemos las palabras de Rafael Bielsa y desde ya que De Vido lo recibirá con gusto".

Además, la esposa del detenido tuiteó: "Desde lo personal, a mí sí me gustaría que quienes lo lean piensen en el juicio que se formaron de Julio De Vido y en cómo fue que se lo formaron". En su texto, Bielsa recomendó a quienes celebraron el arresto del ex funcionario que tengan presente que "el poder siempre tiene una calidad hipnótica que lleva a creer en su inmortalidad".

El ex diplomático fustigó a quienes, tras el arresto del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, "compitieron por su tendón sanguinolento, torturando los adjetivos hasta dejarlos exhaustos". "Nuestra vida es lo que crean nuestros pensamientos. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho; y lo que vemos, una perspectiva de la verdad, no la verdad. Con ese alcance me expreso", escribió Bielsa, tomando una frase del emperador romano Marco Aurelio.