Se suicidó un ex funcionario K tras ser acusado de cobrar coimas

Era abogado de Fútbol para Todos. Horas antes, un ex Ceo de TyC lo acusó, junto a Paladino, de haber recibido U$S4 millones

El abogado y ex funcionario kirchnerista Jorge Alejandro Delhon, se quitó ayer la vida. Fue horas después de que, ante la Justicia de Estados Unidos, el ex Ceo de Torneos y Competencias (T y C), el argentino Alejandro Burzaco, lo acusó de haber recibido coimas por la megacausa de corrupción en el fútbol, conocida como FIFA-Gate, y que también involucra al ex coordinador de Fútbol para Todos (FpT), Pablo Paladino.

Delhon, que tenía 52 años y cuatro hijos, fue uno de los que tuvo a cargo el presupuesto millonario que contaba el programa para la televisación gratis de los partidos de fútbol en nuestro país durante el anterior gobierno. Fue contratado durante varios años en la Jefatura de Gabinete.

Las primeras informaciones conocidas anoche a última hora, de fuentes policiales, daban cuenta que el ex funcionario se suicidó arrojándose a las vías del tren cuando pasaba una formación, muy cerca de la estación de Lanús.

Junto al cuerpo del ex funcionario, hallaron una breve nota, escrita en una hoja de cuaderno: “Los amo, no lo puedo creer”.

Tras pasar por el Ente Regulador del Agua (ETOSS) en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, Delhon desembarcó en el Ministerio de Justicia, donde quedó a cargo del Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte. En Fútbol para Todos llegó porque era amigo del otro ex funcionario señalado por Burzaco, Paladino.

Según trascendió, Delhon habría tenido vinculación con el dueño de la financiera Alhec, Carlos Rivera, donde los clubes cambiaban los cheques que les daba la AFA a cambio de comisiones.

LO QUE DIJO BURZACO

Burzaco declaró ayer ante la Justicia de los Estados Unidos por el escándalo del FIFA Gate que explotó en escándalo en mayo de 2015. El empresario argentino dijo que le pagó 4 millones de dólares Delhon y a Pablo Paladino mientras trabajaban en Fútbol para Todos.

También apuntó contra el fallecido mandamás por años de la AFA Julio Grondona. Dijo que controlaba los sobornos pagados en efectivos por la sociedad Torneos & Traffic Sports Marketing LTD (T&T) para quedarse con los derechos televisivos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Además, Burzaco acusó a las compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play Argentina y Traffic de pagar coimas para obtener los derechos de transmisión de la Copa América y otros torneos.

Como evidencia del delito, la fiscalía presentó un acuerdo firmado en 2008 para que una sociedad formada entre Fox y la compañía de Burzaco pagara 3,7 millones de dólares a un holding empresarial con sede en las islas Turks y Caicos para canalizar sobornos. Las autoridades dijeron que el acuerdo fue firmado por un ex ejecutivo de Fox.

Las acusaciones surgieron durante el segundo día del juicio contra tres ex dirigentes del fútbol en Sudamérica acusados de recibir sobornos. Burzaco, que se declaró culpable de crimen organizado y otros cargos, es el principal testigo en el juicio en Nueva York contra el ex presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marin; y el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga.

Paladino llegó a Fútbol para Todos de la mano del ex vicegobernador de la Provincia Gabriel Mariotto. Pero mantuvo el cargo con todos los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner: Aníbal Fernández, Abal Medina y Capitanich.

Fue acusado por la jueza federal María Servini de Cubría por presuntos manejos irregulares de los fondos del programa FpT.