Más de 700 mil menores realizan algún tipo de trabajo infantil

Así lo indican cifras oficiales

El ministerio de Desarrollo Social reveló que, según una encuesta de elaboración propia, más de 700 mil chicos realizan algún tipo de actividad laboral "que vulnera sus derechos".

En ese contexto, la ministra Carolina Stanley ratificó el compromiso del Gobierno para erradicar el trabajo infantil, al que definió como "una de las mayores deudas que tiene nuestra sociedad".

La cartera realizó una encuesta en la que se utilizó "una población objetivo de 8.965.801 niños, niñas y adolescentes", de los que "7.631.837 tienen entre 5 y 15 años", y de ellos "9,4 por ciento realiza algún tipo de actividad que vulnera sus derechos", precisó el organismo oficial.

Ayer, la ministra participó de la apertura de la "IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil", que se desarrollará hasta mañana en esta ciudad con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Trabajar juntos en la erradicación del trabajo infantil no sólo es un deber, sino algo que nos interpela, y algo que queremos hacer", aseguró la funcionaria.

En este sentido, indicó que desde el Gobierno "sabemos que es posible erradicarlo, aunque es una tarea dura, profunda".

"Cuando entendemos cómo se conforma el trabajo infantil –que no es ni más ni menos que miles de niños y niñas que están trabajando en lugar de estar estudiando, de estar jugando, haciendo lo que merecen hacer- es que podemos articular todas nuestras políticas públicas para entonces erradicar este flagelo", agregó Stanley.

Sin embargo, pidió comprender que "no hay una única causa" y que "no es sólo un problema de ingresos, no es sólo una cuestión cultural o una cuestión educativa, sino que es todo eso junto".

"Articular las políticas públicas de nuestro país y conocer las que realizan otros países, tiene que ver con resolver el problema de fondo", reflexionó.