Trump lamentó haberse visto "forzado" a mirar CNN en Filipinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar hoy contra medios estadounidenses por la cobertura que hicieron de su gira por Asia, cuyos beneficios, aseguró, durarán "varios años". "Mientras estaba en Filipinas me vi forzado a mirar @CNN, lo cual no había hecho durante meses, y nuevamente me di cuenta lo mala y FALSA (que) es. Perdedores!", escribió Trump este miércoles en su cuenta de Twitter.

Luego le llegó el turno al diario The New York Times, al que calificó de ingenuo por sus análisis de los resultados que obtuvo el mandatario tras su paso por China. "El defectuoso @nytimes odia el hecho de que haya desarrollado una gran relación con líderes mundiales como Xi Jinping, Presidente de China", escribió el neoyorquino antes de remarcar que "ellos deberían saber que estas relaciones son algo bueno, no malo".

"Estados Unidos está siendo respetado otra vez. ¡Vean el comercio!", espetó, en referencia a los acuerdos comerciales sellados por empresarios estadounidenses que viajaron junto a la comitiva oficial.

"Es realmente difícil de creer cuán ingenuo (o tonto) es el @nytimes cuando se trata de política exterior... débiles e ineficaces", escribió el político republicano, que viajó a China con la mira puesta en equilibrar la balanza comercial con el gigante asiático, muy desfavorable para Estados Unidos.

En ese sentido, respaldó a un programa de televisión del canal Fox, que mostrará un especial sobre el viaje del mandatario. "@foxandfriends estará mostrando mucho (material) de nuestra exitosa gira por Asia y las amistades y beneficios (conseguidos) que durarán por varios años", aseguró.

La gente "­verá los frutos de nuestro viaje largo pero exitoso por muchos años!", agregó en otro mensaje. Trump arribó a Washington ayer tras su primera gira oficial por Asia, que lo llevó a Japón, Corea del Sur, Vietnam, China y Filipinas.