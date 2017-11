Compran un terreno en la frontera de EE.UU. y México para que Trump no levante el muro

La empresa estadounidense Cards Against Humanity, que comercializa el popular juego de cartas homónimo, anunció que adquirió un terreno en la frontera con México para impedir que el presidente Donald Trump construya el polémico muro que propuso levantar.

En un vídeo titulado "Cards Against Humanity Salva a Estados Unidos", la compañía promocionó su campaña para impedir la construcción del muro con México a través de un relato irónico en el que detalla el plan con el que logró rescatar al país de la "decadencia del imperio norteamericano" en tiempos de Trump. Publicado anoche en Youtube, el anuncio se viralizó rápidamente y alcanzó más de medio millón de visitas en la plataforma, lo que lo convirtió en el segundo más visto del día.

Cards Against Humanity compró un "terreno desocupado" en la zona fronteriza con México y contrató los servicios de un estudio de abogados especializado para hacer el proceso de expropiación lo "más lento y costoso posible", según explicó la firma en su web.

Para afrontar el costo de los letrados, pide una donación por la que darán regalos a cambio, además de un mapa con la ubicación del terreno adquirido para aquellos que participaban ayer, en el primer día de la iniciativa.

"Nos das 15 dólares y te enviaremos directamente a tu puerta seis sorpresas que salvan a Estados Unidos. Será divertido, será raro y si votaste a Trump, tendrás que aguantarte", señaló la empresa. El humor negro y la ironía son los protagonistas de esta campaña, según la cual Trump es "un próspero golem -en la mitología judía: un ser animado fabricado a partir de materia inanimada- que tiene miedo a los mexicanos" que quieren emigrar a Estados Unidos.

"Les teme tanto que quiere construir un muro fronterizo de 20.000 millones de dólares que todos saben que no logrará nada", satiriza la compañía sobre la controvertida promesa electoral del mandatario republicano. La iniciativa fue todo un éxito, ya que en menos de 24 horas logró alcanzar la suma solicitada para pagar a los abogados contratados. Esta no es la primera vez que Cards Against Humanity tiene al magnate en la mira.

El año pasado su co fundador Max Temkin instaló afiches escritos en árabe en diferentes ciudades que decían: "Donald Trump no puede leer esto, pero de todas formas tiene miedo".