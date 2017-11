“Cuando la gente se comunica con la música, las etiquetas se pierden”

La joya del electropop independiente de Chile llegará mañana a nuestra ciudad para adelantar su nuevo disco

“Un amigo me dice que saco discos como los Mundiales”, se ríe Javiera Mena, la amazona del electropop independiente que llegará desde Chile a nuestra ciudad, mañana desde las 21 en la sala ubicada en 58 entre 10 y 11, con su nuevo single bajo el brazo, “Dentro de tí”, adelanto del trabajo discográfico que saldrá en los primeros meses de 2018, a cuatro años del terremoto que provocó “Otra Era”, su último disco.

El último trabajo de Mena provocó un pequeño temblor por la portada de su disco, en la que imitando una estatua posaba desnuda, “atrevimiento” que le valió la censura de las plataformas on demand. “Cuando la mujer muestra su feminidad está considerado hasta algo machista, como cómplice de la explotación de la mujer. Yo no lo veo así: la mujer tiene una sensualidad que también puede explorar, eso tiene mucha fuerza, puro poder de amazona”, reclama al respecto la artista chilena, en diálogo con EL DIA.

Pero, en realidad, el verdadero sacudón lo provocó lo que había dentro del disco: la música de “Otra Era” la estableció como una de las voces más importantes del pop latino, provocando el acercamiento de Sony, el sello que lanzará su próximo disco, el año que viene.

“ La mujer tiene una sensualidad que también puede explorar”

“Es el tiempo que siempre demoro en grabar un disco. Puede parecer mucho, pero a mi se me pasaron muy rápido, estuve haciendo mil cosas. Pero es cierto que para los tiempos que vivimos, es un montón de tiempo”, se ríe Javiera sobre los cuatro años desde aquella otra era, donde era una artista totalmente independiente que ni siquiera grababa en un sello independiente, sino en la estructura que ella misma había creado.

Eso, afirma, puede haberle quitado por momentos el foco de lo artístico y provocado que los lanzamientos de músicas nuevas se espaciaran en el tiempo. “Quizás estaba más concentrada en mi estructura independiente: ahora que firmé un contacto con Sony quizás puedo delegar más cosas, pero igual obviamente me gusta saber todo lo que pasa, no es que me voy a encerrar a componer”, analiza.

La alianza con el gigante de la industria, aclara de todos modos, “tiene que ver más con la promoción que con el producto que va a salir de mi mente”. Y lo que sale de su mente hoy, reconoce, es el fruto de su largo camino recorrido en la música desde que irrumpió en la escena indie a principios de siglo.

“El próximo disco es una evolución de lo que vengo haciendo. Es un disco que por lo que voy dándome cuenta, las bases van a tener más medios tiempos, sigue una línea de algo bailable pero más tranquilo, de BPM más lentos que un súper BPM como “Espada” u otras canciones más ‘discoteca’”, adelanta Mena.

¿Por qué la respiración más relajada de su nuevo trabajo? “Tiene que ver con los momentos de uno, con las cosas que te van gustando y te van moviendo y llegando al corazón”, cuenta. “En ‘Otra Era’ me gustaba salir a correr, estaba con esa cosa más energética, de música que me diera mucha mucha energía. Y ahora estoy eligiendo canciones más tranquilas, aunque sin perder el baile: como la música disco más lenta, que igual te impulsa pero tiene algo más relajado”.

Ese es el espíritu de “Dentro de tí”, el primer single que refleja este deseo de la chilena de pisar el freno. “Tengo ganas de que la gente mire dentro de ellos: ese es mi aporte a la sociedad con mi música, tratar que la gente se mire a sí mismo, que es lo que más necesitamos en estos tiempos tan ‘de pa’fuera’, de locura”, dice, en alusión a la letra del tema, que transita los caminos potentes e intimistas habituales de la lírica de Mena.

Fue por ese trabajo de escritura que Javiera se volvió bandera para la comunidad gay, ya que en sus canciones habla abiertamente de relaciones románticas atribuidas a parejas homosexuales. Pero ella “no me considero una abanderada ni mi música es de protesta. Solo hablo de amor y he querido ser honesta”. Gay es una de las etiquetas que se han adherido a su música: electropop, indie, latina, son otros de los casilleros en que se la ha intentado colocar.

“Las etiquetas sirven para guiar a las personas, pero cuando una está arriba del escenario y la gente se comunica con la música, las etiquetas se pierden y simplemente son emociones las que se sienten”, dice al respecto la artista, y cuenta que “a mi me gusta eso: más allá de todo lo que se pueda decir, creo que el momento real, donde yo me la juego, es el momento donde la gente se conecta con mi música”.

“Las etiquetas están presentes en la sociedad, pero al final todos sufrimos, todos nos enamoramos: las etiquetas siempre van a estar y son hasta molestas, siempre me van a etiquetar. Tenemos que aprender a vivir con eso los artistas y las personas, las etiquetas te encasillan y te separan de los demás, pero hay que aprender a vivir con eso y tratar de jugársela en la cancha y provocar algo potente que hagan que las etiquetas desaparezcan por momentos”, agrega la cantante y productora que firmó desde 2006 tres discos y que, como ella misma decía, siempre lanzó sus trabajos discográficos en años mundialistas.

Mena repite que pretende remediar algo de estas grietas que se abren en el mundo con su música: “Estamos en tiempo de mucha separación. Y de repente vas a un concierto y la música tiene esa cosa de unión súper bonita: trato de acompañarlo con letras que direccionen a las personas a que miren dentro de ellos para comunicarse mejor con los demás. Creo que esa es la mejor manera, más que dar un discurso ideológico: dar un discurso que le pida a la gente que simplemente pare un segundo y haga un ejercicio de introspección”, explica.

Y es en ese sentido que Mena se reconoce “fascinada por las letras de Federico Moura y Virus”. “Virus, que siempre fue catalogado en la prensa como un grupo banal, tiene unas letras muy profundas, que con su poesía hablan de cosas que no tienen que ser cuestiones explícitamente políticas, pero sí comunican muchos de cómo vivir y moverte en la ciudad. Y creo que por ahí va la cosa, en cómo conectarte con la gente para que ellos hagan también ese ejercicio de mirar hacia adentro”, revela su fanatismo por el mítico grupo platense, uno de los motivos que hace “especial” su primer desembarco en la Ciudad.

“Sé que La Plata es muy especial, muchos amigos me dijeron que voy a quedar fascinada con la gente, que es muy culta musicalmente”, dice quien trabaja además con el platense Kidmograph, diseñador que se encarga desde recientemente de sus visuales (algunas de las cuales, quizás, se vean en el show de mañana). Kidmograph, Moura, Virus... “Hay algo especial, algo pasa ahí”, finaliza Mena, “que quiero descubrir”.