Los vecinos de 14 entre 44 y 45 hablan por estos días de un sorprendente desborde cloacal que se originó sobre una de las aceras y los tiene a maltraer a causa de las aguas servidas y oleres nausabundos que emana.

"La calle es intransitable, hicimos los reclamos, pero no sabemos más que hacer. Así no podemos vivir. Los vecinos y los transeúntes no podemos ni asomar a la vereda", apuntaron damnificados.