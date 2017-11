Suar habló sobre Tinelli y la continuidad de ShowMatch en la TV argentina

Adrián Suar afirmó que se encuentra negociando para que Marcelo Tinelli continúe con su programa por dos años más, en medio de la incertidumbre que invade al mundo del espectáculo sobre el futuro de ShowMatch.

Según Suar, la intención es que Tinelli se quede en Canal 13. "Estamos en charlas. Nosotros queremos que se quede", aseguró, y anticipó que su idea es que puedan firmar un contrato hasta fines de 2019. "Lo más probable es que sean dos años, pero hay todo un proceso que recién se va a definir en febrero", especificó.

Suar se mostró conmovido por el conflicto legal entre Tinelli y el Grupo Indalo: "Son momentos muy difíciles para su vida. Nada gratos, y que a nadie le gustaría vivir".

Al respecto, explicó que todavía no están arregladas las condiciones para que el conductor continúe y no se sabe qué pasará con su productora. "No lo queremos perder como figura", dijo, y aclaró que, aunque no hay fecha confirmada, ShowMatch terminará a mediados de diciembre.