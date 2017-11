Tres lectores de la Región ganaron el súper pozo del Cartonazo de 150.000 pesos

Una de La Loma, otra de barrio Norte y el tercero de Berisso tuvieron los quince aciertos necesarios para acceder al premio

Pilar Inchauspe, del barrio La Loma; Claudia Alejandra Núñez, de barrio Norte; y Carlos Alberto Juárez, de Berisso, se quedaron ayer con el súper pozo de 150.000 pesos.

Pilar Inchauspe es contadora, tiene 28 años y todavía no decidió qué hará con el premio que le corresponde: 50.000 pesos. “No me lo esperaba. Me faltaban cinco números y mágicamente me encontré con la aparición de las cinco cifras que me separaban del premio. Estaba muy entusiasmada por la acumulación de los pozos anteriores y lo seguía día a día. Es la primera vez que ganó algo”, dijo, sonriente, la joven profesional que apareció cerca del mediodía con su cartón ganador.

Claudia Núñez, de 52 años, empleada, quien vive en barrio Norte, dijo también que es la primera vez que gana algo y fue toda una sorpresa. “Lo sigue toda la familia, desde que apareció el juego. Seguro que lo vamos a utilizar para hacer unas lindas vacaciones”.

En tanto, Carlos Juárez, vecino del barrio Villa San Carlos, de Berisso, tiene 70 años y es remisero. “Una alegría enorme me llevé hoy -por ayer-. Lo revisé una y otra vez hasta que comprobé que había acertado los quince números. Pienso que vamos a realizar arreglos en la casa y regalos para los dos nietos que tengo”.

CÓMO PARTICIPAR

Participar del juego es sencillo. Mañana comienza una nueva ronda, con la entrega de los cupones por los 50.000 pesos del pozo tradicional.

Desde el sábado comienzan a publicarse los números en la edición impresa de EL D IA. Si para el miércoles algunos de los portadores de los cartones tiene los 15 aciertos, se transforma en ganador del juego. En ese caso, tiene que comunicarse con el 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 para acreditar su condición de ganador. Tanto los cartones como los números que se publican van del 00 al 89.

En caso de que haya más de un ganador se reparten el premio en partes iguales, como ocurrió en la ronda que cerró ayer.

TELEVISOR LED

Los cartones no ganadores de este mes pueden participar del sorteo mensual del televisor LED.

Para participar del sorteo los lectores deben completar los cupones con los datos personales.

Una vez que cumplieron con ese paso tienen que depositarlo en las urnas que están en Diagonal 80 Nº 815 y en las receptorías habilitadas.

Cabe remarcar que sólo pueden participar los cupones de este mes, en este caso los que se entregaron desde el viernes 3 de noviembre en adelante.

El juego ya repartió varios televisores desde que comenzó el juego del Cartonazo de EL DIA.