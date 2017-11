Gallardo espera por Enzo Pérez y Rojas irá por Nacho Fernández

El DT de River no definió aún los once que el sábado enfrentarán a Independiente por la novena fecha de la Superliga

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, espera por Enzo Pérez para definir el equipo que visitará el sábado desde las 21.30 a Independiente, en Avellaneda, por la novena fecha de la Superliga de fútbol Argentina.

Recién en la práctica de mañana el entrenador “millonario” verá en acción a Pérez, quien participó de la gira por Rusia del Seleccionado argentino, que cosechó una victoria ante Rusia (1-0, en Moscú) y una preocupante derrota por 4-2 ante Nigeria en Krasnodar.

Más allá de que en el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio de Ezeiza no dio indicios del equipo para el sábado, Gallardo dispondrá de Ariel Rojas por el suspendido Ignacio Fernández, quien fue expulsado en la jornada anterior, en la derrota por 2-1 frente a Boca Juniors, en el estadio Monumental.

De este modo, River formará con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez o Ariel Rojas y Gonzalo Martínez: Carlos Auzqui e Ignacio Scocco.

“NO ME METO”, DIJO LUX

Germán Lux se mostró “muy respetuoso” ante la eventualidad de que River Plate salga a buscar un arquero, al tiempo que dio por cerrado el episodio que lo involucró a partir de declaraciones del manager Enzo Francéscoli.

“En esas cosas no me meto, soy muy respetuoso. No tengo que opinar yo si River sale a buscar un arquero. Nunca me metí ni me voy a meter ahora”, sostuvo Lux por Fox Sports. En otro reportaje por TyCSports, Lux refirió a las disculpas que le dio Francéscoli por sus declaraciones fallidas de la semana pasada.

Francéscoli había dicho que Lux llegó “por una necesidad” que habían ido a “buscar un arquero de primera clase y no vinieron”. Al hacer acopio del efecto de esas declaraciones, el uruguayo se reunió con Lux para pedirle disculpas con el argumento de haberse expresado mal.

ROJAS DIJO LO SUYO

Ariel Rojas, volante de River Plate, sostuvo que es “una alegría y un placer enorme” que el entrenador Marcelo Gallardo “siga en el club”, en la previa del clásico del sábado a las 21.30, en Avellaneda, por la novena fecha de la Superliga del fútbol argentino.

“Es una alegría y un placer enorme que Gallardo siga en el club. Es una muy buena noticia para todos. No solo por lo que le dio futbolísticamente a la entidad, los títulos, sino también porque está muy involucrado en cuestiones institucionales”, afirmó Rojas en rueda de prensa.

“La noticia no influyó en cómo jugamos la semifinal de la Copa Argentina con Morón (3-0). Más allá de la felicidad, nosotros sabíamos que teníamos que ganar para llegar a una nueva final”, agregó.

“Lo importante del partido con Morón era demostrar que estábamos enteros después de dos golpes muy duros”, puntualizó.

River jugó ante Morón luego de la eliminación en la Copa Libertadores, el objetivo del año, a manos de Lanús (2-4 y 3-4 en el global) y la derrota en el superclásico contra Boca Juniors (1-2) en el Monumental.

“Teníamos que demostrar que podíamos ganar, más allá del rival, y lo hicimos. Estamos en una nueva final”, remarcó.

“Ojalá podamos cerrar el año disfrutando de un nuevo título, no el que más deseábamos, porque queríamos la Libertadores, pero otro más al fin. Todo fue muy doloroso, pero ya dimos vuelta la página”, enfatizó en referencia a la final de la Copa Argentina que River disputará con Atlético Tucumán.

LOS OBJETIVOS

“Jugamos muchas cosas, las copas, y descuidamos un poco el torneo (local). Nos quedan cuatro partidos en el año y nos pusimos como objetivo ganar la mayor cantidad de puntos posibles para descontar la ventaja que nos lleva Boca”, reveló.

Boca lidera la Superliga con 24 unidades (puntaje ideal), producto de ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, y River se ubica 13ro. con solo 12 unidades.

“EL TORNEO ES LARGO Y TE DA OPORTUNIDADES”

“El torneo argentino es largo, muy duro y parejo y siempre te da oportunidades. Tenemos que saber aprovecharlas”, completó Rojas.

Por último, el volante oriundo de la localidad bonaerense de Escobar, habló sobre su presente. “A mi no me sorprende ni entrar ni salir porque sé cómo trabaja (Marcelo) Gallardo. Acá nadie tiene el puesto asegurado. Por eso hay que trabajar en el día a día y estar preparado para jugar”, finalizó.