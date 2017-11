Úrsula Vargues publicó un video pidiendo disculpas a la comunidad judía

Ahora a través de Twitter, Úrsula Vargues volvió a pedir disculpas por el tuit en el que mencionaba a los judíos, tras la polémica de Alfredo Leuco en los Martín Fierro de Radio.

La modelo fue despedida producto de este escándalo del programa 'Nosotros a la mañana' publicó un video para retractarse. “Este es un mensaje para toda la colectividad. Yo quiero volver a pedir disculpas. Ya lo hice en el medio donde trabajaba. Nunca fue mi intención lastimar a nadie. Y si así lo hice pido disculpas nuevamente”, aseguró.

Vargues había dicho que los "los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones". Y agregó: "No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. 'Me dijo judío... ¡Qué horror!' jajaja", había dicho.

Sus mensajes provocaron el repudio de la opinión pública y enfurecieron a Marcela Coronel, quien la trató de nazi.