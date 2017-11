FIFAgate: uno de los sospechados dice que "es una venganza por haber creado Fútbol para Todos"

El ex vicegobernador Gabriel Mariotto criticó la causa local de la investigación llevada adelante en Estados Unidos. Y aseguró que "vivimos una casería de militantes populares como nunca se vio"

El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto dijo hoy que la "causa local del FIFAgate es una venganza por haber creado al Fútbol para Todos", en referencia a la causa que investiga el supuesto pago de sobornos derivado del fútbol así como las implicancias del programa que permitió la televisación de los partidos en forma gratuita.

"La causa local del FIFAgate es una venganza por haber creado el Fútbol para Todos (FPT)", definió hoy el ex funcionario en declaraciones a la prensa, tras lo cual planteó que "vivimos una casería de militantes populares como nunca se vio, presos sin condena y persecución".

Mariotto dijo que no quiere "responderle ni a (Graciela) Ocaña ni a (Alejandro) Burzaco con descalificaciones” y remarcó que, en lo personal, como "coordinador del FPT jamás compré un derecho".

"El coordinador de FPT no compra ningún derecho, sino que coordina periodistas, pantallas, etc.”, explicó e insistió en que no tuvo "ningún vinculo formal o informal con la compra de ningún derecho”.

Mariotto señaló, en tanto, que se presentará ante la Justicia en caso de que lo citen a una declaración indagatoria.

Ayer, el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, declaró por segundo y último día frente a la Fiscalía de Nueva York, que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron "repartir la carga" para pagarle a Julio Grondona, el fallecido presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.

En tanto, el ex coordinador del programa Fútbol para Todos, Pablo Paladino, dijo que la "responsabilidad política" de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini.

En ese marco, la diputada electa y ex ministra de Salud kirchnerista, Graciela Ocaña, advirtió ayer que iba a pedir que se retroceda en el sobreseimiento de Paladino y deslindó responsabilidades sobre Mariotto.