La carta abierta que levantó una nueva bandera en la lucha contra la violencia de género

El caso de Anabella Poggi trascendió las redes sociales y se transformó en una herramienta para el empoderamiento de las mujeres contra la violencia de género, con el hashtag #NoQuieroSerUnaMenos como bandera.

La denuncia ocurrió por partida doble. Anabella relató que fue víctima de violencia de género e institucional. En primer lugar su ex pareja, Mauricio Leandro Ventancour, la golpeó reiteradas veces hasta que ella se animó a dejarlo y denunciarlo. Después, porque cuando fue el 5 de noviembre hasta la Comisaría de la Mujer para denunciarlo penalmente, no fue bien atendida.

La relación que mantuvo con Mauricio Leandro Ventancour fue de un año y tres meses. La historia es muy similar a las de otros casos conocidos de violencia de género: al principio todo va muy bien, el hombre es cariñoso, atento y divertido. Sin embargo, pasado un tiempo las cosas cambian radicalmente. El hombre se vuelve violento. En el caso de Ventancour, comenzó a ser insistente con llamados y mensajes a toda hora, aparecía en los boliches a los que ella iba y la interrumpía en reuniones con un amigas.

Anabella contó que Ventancour, alcoholizado, la interceptó a la salida de un boliche y comenzó a insultarla y a pegarle, hasta que los separaron. Dice que en esa oportunidad su ex novio, que practica artes marciales, intentó quebrarle el brazo y la ahorcó.

Si bien Anabella intentó dejar a Ventancour varias veces, al final terminaba “perdonándolo” y aceptándolo de nuevo. La situación se calmaba por unos días, pero luego los golpes y los insultos volvían.

El pasado 4 de noviembre tuvo lugar el episodio más difícil: Anabella pensó que Ventancour la iba a matar. Estaban en la casa de él y su ex novio se puso agresivo: le quitó el celular, la tiró al piso, la insultó, la humilló y la golpeó. La ahorcó con el brazo hasta que casi la desmayó.

“Ya no podía respirar, sentía los ojos hinchados y apenas podía ver. Pensé que me moría. De alguna forma pude soltarme, aun no se cómo. Empecé a temblar del pánico, a llorar, quería escaparme y para que no gritara me tapó con una mano la boca y con la otra hacía fuerza en mi cabeza para inmovilizarme mientras me decía al oído que me iba a matar”, dice Anabella en una carta que publicó en Facebook.

Al día siguiente, Anabella fue a la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia. “Me atendió una oficial de turno muy despectivamente, le dije reiteradas veces que fui ahorcada y agredida físicamente, a lo cual ella redactó en la denuncia que fui víctima de violencia ‘verbal y psicológica'”, afirmó.

Luego intentó ir al cuerpo médico de la policía para que le revisaran las heridas pero no había ningún doctor disponible, por lo que tuvo que ir a una salita de salud, en donde no pudieron constatar lesiones porque “habían pasado varios días”.

“Después de un año y 3 meses de estar con una persona obsesionada, manipuladora, agresiva, psicópata esta es la ayuda que tuve. Me ha informado más el 144 que la misma Comisaría, ya que no tuve ningún tipo de contención real. Lejos de eso, me atendieron como si estuviera mal que hiciera la denuncia, me sentí una tonta por hacerla”, se lamentó.

#NoQuieroSerUnaMenos es el título de la carta que Anabella decidió escribir para contar su historia, hacer visible la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas e intentar ayudar a otras personas que se encuentren pasando por lo mismo. “Quiero vivir. Quiero salir a la calle y no tener miedo de que me esté espiando, siguiendo, esperándome", escribió.