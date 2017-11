Un avión de la Armada de EE.UU dibujó una figura 'especial' en el cielo

Hoy fue una mañana muy particular en el condado de Okanogan, ubicado en el estado de Washington. Los habitantes del pequeño poblado de poco más de 40 mil habitantes miraron hacia el cielo y se vieron sorprendidos por una imagen que un avión había dibujado.

Pintado en el lienzo de la inmensidad de un cielo despejado, la figura de un pene gigante despertó tanto risas como indignación entre las personas de Okanogan, y rápidamente la noticia trascendió el condado, se esparció por todo Estados Unidos y finalmente por el mundo.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY

Al respecto, la Armada de los Estados Unidos se vio obligada a expresarse por los hechos que tienen origen en la base aérea naval de la isla de Whidbey, ubicada aproximadamente a unos 180 kilómetros de Okanogan.

"Las acciones de los pilotos son inaceptables y antiéticas en relación a los valores de la Armada. Estamos investigando y los responsables serán penalizados", dijeron. Además, expresaron que "La Armada se disculpa por este acto inmaduro e irresponsable".

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj