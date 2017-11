Dirigentes kirchneristas fueron a los penales donde están De Vido y Boudou

Diputados del Frente para la Victoria recordaron hoy el "Día de la Militancia" frente a la cárcel de Marcos Paz, a donde concurrieron para manifestar "su solidaridad" con el ex ministro Julio De Vido, al tiempo que otros dirigentes kirchneristas fueron al penal de Ezeiza, donde está preso el ex vicepresidente Amado Boudou.

El jefe de la bancada del Frente de la Victoria, Héctor Recalde, junto a sus pares de bancada Juliana Di Tulio, Edgardo Depetri, Adrían Grana, Andrés Larroque, Teresa Garcia, Eduardo "Wado" de Pedro y Luana Volnovich, fueron hasta el penal de Marcos Paz para visitar a De Vido, pero no pudieron ingresar porque necesitaban un permiso especial.

De Vido fue detenido el pasado 26 de octubre tras aprobarse su desafuero por orden del juez Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga al ex ministro por administración fraudulenta en la mina de Rio Turbio.

"Legisladores nacionales, provinciales y municipales en el #DiaDeLaMilitancia estuvimos en el penal de Marcos Paz para acompañar a @JulioDeVido y denunciar su detención ilegal", afirma esa bancada en un twitter publicado hoy, donde muestran una foto en la cual varios legisladores saludan con el signo del "V" de la victoria.

En tanto, el ex vicegobernador Gabriel Mariotto, el ex titular de Afsca Martín Sabatella, el ex titular de Aerolíneas Mario Recalde concurrieron al penal de Ezeiza donde está preso Boudou, pero tampoco pudieron ingresar para visitar al ex vicepresidente.

En Marcos Paz están detenidos el cuñado de De Vido, "Mono" Minnicelli, el ex funcionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta y el contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, entre otros. Por otra parte, en el penal de Ezeiza están los ex funcionarios Ricardo Jaime, José López, los sindicalistas Juan "Pata" Medina y Omar Suárez, el ex jefe del Ejército César Milani y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

En declaraciones a radio Cut, Héctor Recalde dijo: "A él le llega y reconforta un poco saber que hay solidaridad de los compañeros", al justificar la frustrada visita que planificaron los diputados K y dijo que esperaba que "el jueves que viene sí posiblemente podamos encontrarnos con el compañero Julio De Vido".

Recalde defendió la decisión de concurrir a manifestar su solidaridad con De Vido para "terminan con tantas voces que querían sembrar discordia", al aludir a la postura que tuvieron de no asistir a la sesión del 26 de octubre cuando se votó el desafuero y suspensión del legislador.