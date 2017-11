Frigerio confía en que el pacto fiscal será tratado antes de fin de año

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo hoy que el oficialismo intentará obtener la media sanción del Senado del pacto fiscal acordado ayer con los gobernadores en sesiones ordinarias, y lograr la aprobación de la ley antes de que termine el año.

"Vamos a intentar que, al menos, la media sanción del Senado llegue en sesiones ordinarias y la discusión completa del acuerdo en Diputados requiera más tiempo y se haga en sesiones extraordinarias, antes de fin de diciembre", explicó Frigerio en declaraciones a radio Continental.

Según explicó Frigerio, el acuerdo alcanzado ayer con los gobernadores "es un pacto fiscal que se tiene que aprobar como fue enviado" y señalo que "lo que se van a discutir (en el Congreso) son las distintas leyes" que lo integran, de las cuales "algunas fueron enviadas y otras lo serán en los próximos días".

En materia previsional, Frigerio precisó que se acordó "eliminar el artículo 104 de la ley de ganancias que derivaba una parte a la Anses, lo que provoca en un primer momento un desfinanciamiento e impacta en la vieja fórmula", por lo que "hay que encontrar una nueva fórmula que evite esto".

"Otro de los consensos a los que llegamos es que los que perciban la mínima y tengan los 30 años de aportes reciban el 82 por ciento móvil", indicó el titular de la cartera política. Al ser consultado sobre si habrá un plus sobre la inflación, Frigerio respondió: "Se está trabajando en eso y no hay todavía una definición".

Sobre las compensaciones que recibirán las provincias, el funcionario indicó que "la primera es que la baja de la litigiosidad también implícita en el reclamo por el Fondo del Conurbano", además de que "se implementará un bono por 10 mil millones de pesos anuales con la característica de que no tenga gran impacto en las cuentas públicas".

"También fue parte de la negociación la eliminación de los subsidios al área metropolitana", añadió Frigerio, quien explicó que "se terminan los subsidios en el 2019 y lo que queda es una tarifa social en todo el país".

Para el transporte la fecha límite "es el 2022 porque ahí tenemos una distancia mayor entre el costo real del servicio y lo que se paga hoy, lo que no quiere decir que no haya más subsidios a futuro sino que va a ser la provincia de Buenos Aires la que los va a tener que pagar".

Asimismo, dijo que "no es verdad" que esté contemplado bajar los sueldos de los empleados públicos, al tiempo que advirtió que "no se puede vivir de fiado y así como en una familia hay que revisar los gastos, en un país pasa lo mismo". "No se puede hacer más demagogia, más populismo", sostuvo Frigerio y concluyó: "no se puede pagar más de lo que crecen los precios o la recaudación".

FRIGERIO NO DESCARTA QUE SAN LUIS SE SUME AL ACUERDO FISCAL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Frigerio, dejó hoy abierta la posibilidad de que la provincia de San Luis se sume al nuevo pacto fiscal acordado ayer entre el resto de las jurisdicciones y la Nación. "El hecho que San Luis no haya firmado ayer, no implica que no lo pueda hacer en los próximos días", afirmó.

Al mismo tiempo sostuvo que el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá "ayer no estaba en el país" y remarcó que, luego de dos encuentros que mantuvo con el vicegobernador, "que no haya firmado no quiere decir que no lo haga en los próximos días".