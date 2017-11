Lo peor para la Selección Argentina sería caer en el temido “grupo de la muerte”

A Messi & compañía les puede tocar en la primera fase, Inglaterra o España y otras selecciones potentes de África y Asia

| Publicado en Edición Impresa

Con la clasificación de Perú, que regresará a la competencia ecuménica después de 36 años (la última presentación del conjunto incaico fue en España 1982) de la mano del Tigre Gareca, ya están los 32 seleccionados que disputarán el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Argentina, como indica su historia y el actual ranking de la FIFA, será cabeza de serie. Por esto, y de acuerdo a la distribución de los cuatro copones, se hacen especulaciones sobre los posibles rivales que le pueden tocar en suerte al equipo que dirige técnicamente Jorge Sampaoli.

Claro que todo se debelará el próximo viernes 1 de diciembre, cuando se realice el sorteo en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú. Se presume que será en el horas del mediodía de nuestro país; aunque todavía no se encuentra definido el horario, ni las figuras que se encargarán de sacar las bolillas de cada “bombo” para la conformación de los ocho grupos, con cuatro equipos cada uno, que darán marco a la primera fase del certamen.

Argentina, como a cualquier otro seleccionado, le puede tocar en suerte un grupo accesible o en su defecto rivales potencialmente más fuertes y exigentes, pero esto dependerá también un poco del azar del sorteo.

En tal sentido, el seleccionado argentino puede caer en lo que tradicionalmente se llama como el “grupo de la muerte”. En este caso podría tener como rivales a Inglaterra (España), Suecia y Nigeria (Japón); mientras que una zona “accesible” podría estar integrada por México, Irán y Arabia Saudita ú otras de las variantes puede ser México, Senegal y Australia.

Rusia, por ser el país organizador, es la única selección que tiene un lugar asignado, ya que será el cabeza de serie del Grupo A. Además, el equipo local será el encargo de abrir la Copa del Mundo, cuando el jueves 14 de junio -a las 12, de Argentina; 18 de Moscú- empiece a rodar la pelota en el césped del remodelado Estadio Olímpico de Luzhnikí, con capacidad para 89.318 espectadores.

El hecho que por ejemplo, Inglaterra y España, ambos campeones del mundo, no se encuentren entre los cabezas de serie le puede jugar una mala pasada y un “dolor” de cabeza a Brasil o Argentina, ya que tanto ingleses como españoles pueden caer en sus grupos. Por eso Messi & compañía esperan que el sorteo sea benévolo.

Por supuesto que la conformación de las ocho zonas y la distribución de los treintaidós equipos tienen ciertas restricciones para el sorteo mundialista, de acuerdo al reglamento de la FIFA. A saber:

La posición en los copones se determinó sobre la base de la ubicación de cada país en el ranking FIFA de octubre (ver cuadro aparte), con excepción de Rusia, que encabeza el primer grupo por ser anfitrión.

Los equipos de la misma confederación no se pueden cruzar entre sí, excepto aquellos de la UEFA, pero no más de dos europeos por grupo. Es decir, por ejemplo, que la Argentina no puede cruzarse con Uruguay o Colombia, del copón dos, o si le toca México, luego no le pueden caer Panamá o Costa Rica, que integran su misma federación (Concacaf).

El reparto de la selecciones por las distintas confederaciones es el siguiente:

Europa (UEFA, 14): Rusia -país anfitrión-, Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Dinamarca, Serbia, Portugal. Francia, Suiza, Croacia y Suecia.

América del Sur (Conmebol, 5): Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia.

América del Norte y Centroamérica (Concacaf, 3): México, Costa Rica y Panamá.

Africa (CAF, 5): Nigeria, Marruecos, Egipto, Túnez y Senegal.

Asia: (AFC, 5): Japón, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Australia.

ONCE SEDES, EN EL “GIGANTE” RUSO

En lo que respecta a las sedes de la Copa del Mundo de Rusia 2018, que se jugará durante un mes, entre el 14 de junio y 15 de julio (día en que se disputará la final, en el mismo Estadio Olímpico de Luzhiniki) se repartirán entre once ciudades del “gigante ruso”. Ellas son: Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Nichni Nóvgorod, Rostov del Don, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk.

Argentina eligió el complejo de Bronnitsy Training Centre, a 68 kilómetros al sudeste de la capital rusa, como búnker para su estadía durante el Mundial.

Este es un centro deportivo estatal en un pueblo de unos 22 mil habitantes que tiene dos características: su clima apacible y la distancia no menor que lo separa de Moscú. Es un lugar enorme, que cuenta con unas ocho hectáreas con todo lo que necesita un plantel para trabajar, aunque algunas de las obras emprendidas se encuentran aún a medio terminar.