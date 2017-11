Cantan, todos cantan

Se realizará entre el 23 y 26 de este mes el primer encuentro artístico de canto con voces de la zona. Serán cuatro jornadas en las que habrá sobre el escenario estilos musicales bien distintos con una propuesta amplia y de calidad para mostrar todo lo bueno que tienen los casi 100 cantantes y músicos locales que se presentarán en el Teatro de Cámara de City Bell

| Publicado en Edición Impresa

Bajo la premisa de escuchar lo mejor de la música local, la comunidad ya se prepara para uno de los eventos artísticos más importantes de los últimos tiempos en la zona Norte, ya que el Teatro de Cámara City Bell organizará en esa sala entre el 23 y el 26 de este mes el Primer Festival “City Bell Canta”, del cual participarán más de 100 artistas locales.

Serán cuatro días en los que los cantantes de la zona tendrán su espacio repartido en jornadas consecutivas para presentar lo mejor de su repertorio a partir de las 21 el jueves, viernes y sábado, y a las 20 el domingo.

Jazz, tango, pop, rock, reggae, folklore y muchos géneros musicales estarán en las voces de grupos, dúos o solistas; cantantes profesionales y vocacionales que se presentarán en el coqueto escenario de City Bell, para participar de esta iniciativa innovadora, ideada por el creador del espacio, Juan Carlos Carassale, y el director general de la sala, Alberto Jáuregui Lorda.

Apostando siempre a una programación de calidad y a acercar artistas locales a su espacio para que puedan presentarse ante su gente es que se gestó este Festival, con una convocatoria plural y una propuesta muy variada desde lo musical para las jornadas del jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 en las que a las 21 se “correrá el telón” y con la presentación del actor local “Mono” Aceto y Jáuregui Lorda los cantantes se sucederán en el escenario.

Uno de los organizadores del encuentro explicó cómo será el Festival “City Bell Canta” y cuáles son las propuestas y expectativas.

“La propuesta nació con músicos y cantantes allegados, muchos de los cuales que han actuado en este Teatro, y también como forma de darle espacio a alumnos conocidos, que están peleando por un lugar”, explicó Jáuregui Lorda.

“En el espíritu de todo esto y también está mostrar el potencial que tiene la zona, que es un lugar especial, donde hay un arraigo y la gente que tiene un vínculo porque vive, vivió o se relaciona con City Bell, Gonnet y Villa Elisa. Muchos de nosotros hemos actuado en el Teatro y algunos ven al espacio como muy lejano y esta es una gran oportunidad para que puedan mostrar todo lo bueno que tienen”, explicó el director del espacio.

CÓMO SE GESTÓ EL FESTIVAL

Lo que en un principio iba a programarse en uno o dos días fue creciendo, de la mano de artistas que se interesaron por la propuesta y otros que, con el “boca a boca” se fueron acercando y proponiendo su participación.

“Estamos en una especie de explosión de artistas, porque este es un Festival para el público pero también para los artistas. Queremos que muestren todo lo que tienen y su potencial”, explicó.

Con respecto al formato de la propuesta, el director comentó que “la convocatoria fue inicialmente con artistas que ya conocíamos o por recomendaciones de otros. No quisimos hacer un llamado abierto ni audiciones porque no nos convencía ese formato, pero se fueron acercando y fuimos conociendo gente sin una convocatoria formal”, explicó Jáuregui Lorda.

La estructura del programa indica que actuarán unos 12 cantantes y grupos por noche y cada uno interpretará dos o tres temas en una virtual programación en “random”, es decir, que en un mismo día se podrán escuchar propuestas de distintos estilos musicales. Durante las cuatro jornadas actuarán unos 100 cantantes y grupos.

“Es tan ecléctica la gente que se presentó que así va a ser la propuesta, porque habrá desde bagualas hasta reggae, pasando por el tango, el pop rock y la comedia musical. Nos gusta la idea de la sorpresa, por eso no pusimos a todos los que hacen jazz en un mismo día, o a los que cantan tango todos juntos en una jornada. Queremos que el público de tango escuche otras cosas, que participe con la cabeza abierta para irse con el corazón lleno”, explicó el director.

“Tocarán dos temas cada uno, en algunos casos tres, como para que sea más una muestra de cada uno y no un recital. Que cada uno cante lo que tiene ganas, lo que le salga mejor. También para que las jornadas tengan continuidad y una unión entre un artista y otro es que habrá un presentador que será un actor local, el “Mono” Aceto, para cumplir el rol de animador desde la improvisación, ya que nos pareció la mejor manera de hacerlo y no con un libreto armado. También me tocará colaborar en ese aspecto para hacer de nexo entre los músicos, contando y presentando lo que van a cantar”, agregó.

UN TRABAJO DE MESES

Desde hace meses las autoridades del Teatro están trabajando con la propuesta. “Es una experiencia nueva, estamos muy revolucionados en el Teatro porque es un poco un salto al vacío, es interesante, pero creo que hay que animarse a estas cosas para enriquecer la propuesta y para que el público y los artistas puedan compartir a un cantante que hace comedia musical con otro que hace jazz”.

“El director nos cuenta que “en mi caso soy cantante de ópera, pero este año canté folklore y tango. Creo que el artista tiene que leer el libro que le pongan adelante, porque si no uno se pierde de hacer cosas”, sostiene.

Con respecto al desafío que significa realizar un primer festival de canto, Jáuregui Lorda asegura que “todos pensamos en esto como una prueba piloto, que tenga una continuidad, que la gente sepa que hay un festival que se llama ‘City Bell Canta’ y que pueda ir a escuchar buena música y después puede hacer algo por acá, ir a comer, tomar algo con amigos. City Bell es parte de eso, ofrecer una propuesta cultural y después continuar esa salida con otras opciones que se vinculan a la gastronomía”.

“Todos creemos que el Festival es una pequeña luz que se enciende y que va proyectar nuevas luces hacia adelante. En el Teatro de Cámara ya tenemos un Festival de Música de Cámara que se hace cada dos años y la idea es instalar este Festival de canto para también hacerlo en el formato bienal”, adelantó el director de la sala.

“Esto nace porque el arte siempre sale a rescatarte, para que el artista crezca. Por eso propusimos que participen cantantes y grupos amateurs, profesionales, semi profesionales. Gente que estudió un instrumento desde chico, que luego quizá llegó a otra profesión pero lleva toda su vida ligada al arte. Es un esfuerzo porque este teatro se hace a pulmón, todos le ponemos el hombro con mucho amor, pero hay una experiencia de cosas que hemos hecho y que nos da el impulso para propuestas novedosas como esta”, relató Jáuregui.

“creemos que será una experiencia enriquecedora trabajar en esto, porque hay equipamiento, son más de 40 grupos que suman 100 artistas, muchos son canto y piano o canto y guitarra, algunos tienen más integrantes y nosotros tenemos el equipamiento y el sonidista del Teatro para colaborar con ellos. En muchos casos es gente que viene estudiando y trabajando con nosotros, como Enzo Sánchez, que es el coordinador general de la Sala y nos ayuda mucho con esta propuesta”.

Los músicos que participarán de todas las fechas del festival son Nina Rapp (piano), Vito di Giusto (piano), Alberto Guglielmino (piano), Francisco Ciancio (guitarra) y Lucio Osorio (percusión).

Serán cuatro días en los que el canto y la música serán las estrellas del arte local