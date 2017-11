Camiones eléctricos, lo nuevo de Tesla Inc.

Tesla, el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos de lujo y paneles solares, prometió ayer lanzar al mercado un camión semirremolque que empezará a construir en 2019 y cuyas baterías tendrán autonomía para recorrer unos 800 kilómetros.

El fundador de la compañía, Elon Musk, explicó durante la presentación del vehículo en Los Ángeles que el camión podrá alcanzar los 100 kilómetros en cinco segundos sin carga y en veinte segundos con el máximo peso permitido en EEUU, 36.300 kilogramos.

Musk no develó el precio de su camión ni cuándo estará en el mercado, aunque Tesla espera iniciar la producción en 2019.

Tesla Semi drivetrain is guaranteed to last 1M miles = to more than 40 trips around the earth pic.twitter.com/xfWVocUdaB