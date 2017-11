Un repaso por la historia de AC/DC

Aunque nacieron en Glasgow, Escocia, los hermanos Malcolm y Angus Young se trasladaron con su familia a Australia en 1963 en busca de un mejor futuro. Influenciados por sus hermanos mayores, que fueron quienes los introdujeron en el mundo de la música, ambos comenzaron a tocar la guitarra.

Diez años después, en 1973, en Malcolm Young de 20 años y su hermano Angus, de 18, decidieron formar la banda AC/DC. El nombre, que es la abreviatura de Corriente Alterna/Corriente Continua, era perfecto para definir el estilo eléctrico que caracterizaba al sonido que ellos pretendían.

Los primeros tres años no fueron fáciles. La banda tuvo cierta dificultad para encontrar una formación estable, con bateristas, bajistas y cantante entrando y saliendo. Fue en 1974 cuando se unió el legendario Bon Scott, aquel que cantó 'Highway To Hell' de un modo como nadie pudo hacer nuevamente. Para 1975 habían publicado su primer disco, High Voltage, que incluía la canción que daba nombre al long play. El salto a la fama y el éxito internacional llegaron al instante.

En 1976 y 1977 publicaron Dirty Deeds Done Dirt Cheap y Let There Be Rock, lo que los catapultó a convertirse en leyendas vivas en tiempo récord. Con un modesto pasar del disco Powerage, publicado en 1978, el álbum que logró que la banda salte a la fama mundial fue Highway To Hell, en 1979. Qué decir de 1980, cuando publicaron Back In Black.

En la cúspide de la música a nivel mundial, en el mismo año que Back In Black fue lanzado, se conocería la triste noticia de la muerte del cantante, Bon Scott por intoxicación etílica. Los hermanos Young perdieron un amigo y el mundo se privó de seguir disfrutando durante algunos años más a una de las voces más importantes del rock. Quien reemplazó a Scott fue Brian Johnson, quien se convertiría en la voz del disco más vendido en la carrera de la banda y el primero en el que hizo su aparición, justamente Back In Black.

Los siguientes largos años de la banda, ya instalada en todo el mundo como una de las más grandes, transcurrieron con cierta calma. Los siguientes discos, si bien fueron de una calidad enorme, no consiguieron superar la expectativa que generó Back In Black. Pero nadie los culpa de ello, toda gran banda tiene un pináculo y el AC/DC siempre estuvo más allá de las nubes. Quizás en 1985, Fly On The Wall fue la decepción más grande para la crítica y para los fans, pero canciones como 'Sink The Pink' también pasarán a la historia.

Ya en la década del '90, The Razors Edge los volvió a impulsar a lo más alto de los niveles de ventas y críticas positivas. En 1991 la banda tocó en Moscú, en lo que fue uno de los diez conciertos con más asistencia de la historia. A esa edición del Monsters of Rock, donde tocaron bandas también legendarias como Pantera y Metallica, asistieron más de un millón y medio de personas.

Para 1994, los fans recibieron una gran noticia: la vuelta del baterista Phil Rudd, que había abandonado la banda en 1983. Sus diferencias con Malcolm Young fueron olvidadas y la banda se erigió más fuerte que nunca. El álbum Ballbreaker, de 1995, fue una gran demostración de ello.

Para el nuevo siglo la banda decidió bajar el ritmo de las publicaciones y sólo publicaron tres discos: Stiff Upper Lip en 2000, Black Ice en 2008 y Rock or Bust en 2014. Como un regalo divino para todos los argentinos y también para el mundo, en 2012 AC/DC grabó 'Live in River Plate', que luego fue publicado como DVD y es el último concierto en vivo grabado y publicado de manera oficial.

Los últimos años no fueron para nada fáciles. En 2014, Malcolm Young anunció que una difícil enfermedad neurodegenerativa lo obligaba a dar un paso al costado y dejar la banda después de más de 40 años. Sería su sobrino Stevie Young quien lo reemplazaría. Más tarde, en julio de 2015, el bateriasta Phil Rudd sería sentenciado a arresto domiciliario por amenazas de muerte a un ex-empleado y por posesión de metanfetamina y marihuana. Como si eso fuera poco, en abril de 2016 el vocalista Brian Johnson dejaría de presentarse en conciertos en vivo por riesgo a perder su sentido del oído. La triste noticia de la muerte de Malcolm Young completaría la seguidilla de desgracias.

AC/DC vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo, con decenas de discos de Oro y Platino. Fue nominada a 24 premios internacionales, de los cuales ganó 12, incluido el Grammy a 'Mejor performance de Hard Rock'. Es una de esas pocas bandas que ha conseguido reunir en un mismo espacio a más de cinco generaciones que comparten la misma pasión por la música, algo sólo posible para una de las mejores bandas de la historia.

LEA TAMBIÉN:

Murió el cofundador de AC/DC, Malcolm Young

Malcolm Young, un guitarrista irrepetible que dejó un vasto legado