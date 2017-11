Aceptan que Vandenbroele declare como testigo protegido en causas contra Boudou

| Publicado en Edición Impresa

El juez federal federal Ariel Lijo homologó ayer el acuerdo por el cual el supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, declarará como “arrepentido” ante la justicia y decretó el “secreto de sumario” en las tres causas en su contra.

El acuerdo había sido alcanzado el lunes por el fiscal federal Jorge Di Lello y Vandenbroele pero faltaba que se realizara la audiencia en la que el juez se asegurara de que el “imputado arrepentido” tenía conocimiento del alcance del acuerdo suscripto, según establece la ley.

La audiencia, que contó también con la participación de los dos defensores oficiales de Vandenbroele, Gustavo Kollmann y Juan Martín Vicco, duró menos de media hora y en ese tiempo se dio por leída la declaración de 25 carillas que realizó el miércoles.

En esa declaración como imputado protegido, Vandenbroele dijo a la Justicia que se cruzó con el ahora detenido ex vicepresidente en reuniones sociales con intercambio de saludos formales, según reconstruyeron fuentes judiciales.

El titular del fondo de inversión “The Old Fund” que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica definió así su conocimiento del ex vicepresidente al declarar como imputado protegido en la fiscalía de Di Lello el miércoles último.

En la audiencia que se realizó ayer, tras determinar que el imputado suscribió el acuerdo de manera voluntaria, el juez lo homologó y ahora la justicia tendrá un año para determinar la veracidad de la declaración y comprobar que cumple con los requisitos establecidos por la ley.

Para poder recibir una reducción de pena, tal como establece la Ley del Arrepentido, la información que aporte Vandenbreole “deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido”.

Para el juez Lijo y el fiscal Di Lello, Vandenbroele es el testaferro a través del cual el ex vicepresidente logró quedarse con Ciccone Calcográfica, la imprenta con capacidad para imprimir billetes, cuando estaba en quiebra, aunque no declaró en el marco de esa causa porque ya se encuentra en instancia de juicio oral.

El miércoles, cuando comenzó a declarar en calidad de arrepentido, Vandenbroele mencionó a Boudou y al gobernador de Formosa, Gildo Insfran, al hablar -entre otras cuestiones- de cómo llegó a intervenir, con su empresa The Old Fund, en la renegociación de la deuda de esa provincia con el Estado Nacional a instancias del ex vicepresidente.