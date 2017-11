Crisis de pareja: una buena oportunidad para reforzarla

Las razones que desatan el distanciamiento y las claves para salvar la relación

Si, lo sabemos. Cuando se está en plena crisis de pareja, como cuando se navega en medio de una tormenta, lo único que se piensa es que ese es el fin de la relación…

Igual que para el capitán del barco, cada segundo en medio de la tempestad, es el momento previo al hundimiento en las aguas del océano. Sin embargo, lo que en verdad suele pasar es que el barco consigue llegar a su puerto de destino, de igual manera que la relación logra sobrevivir. Eso sí, con mayores o menores daños, según sea la pericia con la que lleve el timón el capitán del barco o, los miembros de la pareja, la gestión de su relación.

Centrémonos en la pareja y su crisis. Según una reciente encuesta realizada en los EE.UU., el 86% de los estadounidenses, de entre 18 y 29 años, espera que su pareja actual les dure durante toda la vida. Sin embargo, si nos atenemos a los datos del Centro Nacional de Estadísticas para la Salud (NCHS), también de los Estados Unidos, esto es difícil que ocurra.

¿Por qué? Porqué en torno al 55% de estas mismas parejas no celebrarán su 20º aniversario juntos.

RAZONES PARA UNA CRISIS DE PAREJA

Una crisis de pareja suele ser consecuencia de infidelidades, desencuentros en el día a día, falta de consolidación de la pareja. Muchas parejas pasan por alguna (o algunas) de estas situaciones y, sin embargo, en muchos casos, la relación continua adelante.

¿Por qué sucede esto en unos casos y no en otros? Para el doctor Sergio Oliveros Calvo, Psiquiatra y Director de Grupo Doctor Oliveros “la realidad es que los malos momentos vividos en una relación sentimental representan una gran oportunidad de aprendizaje y desaprendizaje. Y es que, tras pasar por estos malos momentos (por otro lado, inevitables en una relación que se mantiene viva), los compañeros sentimentales se dan cuenta de lo que es esencial en su relación, pero también de aquello con lo que no pueden continuar. También, que hay que mejorar o eliminar”.

¿POR QUÉ UNA PAREJA ENTRA EN CRISIS?

Según la doctora Berta Pinilla, psiquiatra especializada en terapia individual, grupal y familiar “vivimos en una sociedad hiperexigente, llena de oportunidades, pero también de frustraciones. En este contexto, una pareja puede vivir una crisis por motivos tan variados como monotonía, dificultades para comunicarse, desconfianza, conflicto de intereses o personalidades no compatibles”.

¿Y cómo se sale de esto? La doctora Pinilla da pistas “siendo generoso con el otro, dejando a un lado el individualismo y el miedo a involucrarse. También hay que trabajar la empatía. Esforzarse por comprender los pensamientos, deseos y sentimientos del otro resulta fundamental. Comportándonos así, lo más normal es que el otro se sienta impulsado a actuar en consecuencia. En el momento en el que eso ocurra, el guión de la relación cambiará”

Una relación no debe ser una lucha de poder

El doctor Sergio Oliveros señala que “para solucionar una crisis sentimental hay que tener algo muy claro: nunca se percibe la realidad tal como es, sino como el filtro de nuestros sentimientos, creencias y valores nos dice que es”. Por lo tanto, hacemos una interpretación subjetiva de esa realidad. Comprendiendo esto, caeremos en la cuenta de que el otro simplemente tiene un punto de vista diferente, como lo tenemos nosotros.

De esta manera, añade el doctor Oliveros “además de comprender las motivaciones, sentimientos y pensamientos de nuestra pareja, es probable que consigamos no encerrarnos en nuestra propia visión y, como consecuencia, no nos enfrascaremos en una inútil confrontación”.

Ya sabemos cómo nos tenemos que comportar con nuestro compañero o compañera sentimental en una situación de crisis de pareja. Ahora ¿Cómo conseguir hacer de la crisis una oportunidad de mejora, tanto de uno mismo como de la propia relación? La psiquiatra Berta Pinilla, da algunos consejos. Ahí van:

Claves para convertir la crisis en una oportunidad:

- Los conflictos en una relación son inevitables, luego el tema no es como evitarlos sino cómo manejarlos. Negando el conflicto, la rabia y el resentimiento hacia el otro, lo que conseguiremos es alejarnos de él o de ella.

- Si empieza suave, acabará suave. Como se inicie la crisis, determinará su desarrollo y su final. En este caso, sería importante no dejarse llevar por la ansiedad y la rabia, esforzándose en escuchar al otro.

- Pedir disculpas e interesarse por el estado de la otra parte. No estaría mal decir algo así como “sé que te hice daño. Lo siento. ¿Querés que hablemos?”. Si no cerramos bien un conflicto, quedarán heridas que no siempre cicatrizan bien.

- Ser tolerante ante la frustración. Hay que asumir que, a veces, no tenemos razón o hablamos en tono inadecuado. La intimidad, el afecto, la sexualidad, la comunicación son componentes que afloran en la relación y en la discusión. A partir de aquí, y si se quiere convertir el problema en una oportunidad de mejora, ambos miembros de la relación deberán trabajar para crear un espacio nuevo entre los dos, fomentar nuevas experiencias con criterios de inclusividad. Así, tras reorganizarse, la relación será más fuerte y se podrán seguir celebrando aniversarios.