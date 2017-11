Agenda cultural

| Publicado en Edición Impresa

MÚSICA



CLÁSICO



Trío Williams.- Hoy a las 21 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, interpretarán obras de Beethoven, C. Gaito y Granados.



COROS



Ciclo Coral Círculo Andaluz.- Hoy a las 20 en 45 entre 11 y 12, participan el Coro Municipal de la Tercera Edad, el Coro Musiké y el Coro Rociero del Círculo Cultural Andaluz. Entrada libre y gratuita.



OTROS RITMOS



Silvina Gilardi.- Hoy a las 22 en Centenario y 466 E, canciones nacionales e internacionales de los 80.

Katios.- Hoy a las 21 en 60 entre 20 y 21.



Dani Buccolieri.- Hoy a las 22 en 7 y 164, Berisso, show latino, tango y tropical.



Las guitarras platenses.- Hoy a las 21.30 en 60 entre 144 y 145, junto a Sergio Sánchez.



Alejo y Belén.- Hoy a las 21 en 73 entre 12 y 13, junto a Jorge Vázquez, todos los ritmos.



Horacio y la música.- Hoy a las 12 en Diagonal 73 y 117, y a las 21 en 44 entre 2 y 3.



Jorge Corazón Alácano.- Hoy a las 21 en 166 entre 9 y 10, festeja sus Bodas de Oro con la música y el canto.



Mario Beltrán.- Hoy a las 23 en 30 y 166, Berisso, show de melódicos, tangos y baile.



Víctor y su conjunto.- Hoy a las 21 en 27 entre 37 y 38.



Silvia Augot.- Hoy a las 13 en Diagonal 73 y 68, y a las 23 en 659 y 16, con Horacio y la música.



Ensamble Cuarta Dimensión.- Hoy a las 20 en el Salón Dorado Municipal, 12 y 523, canciones de Sting, Lennon, Mores, Serrat y más. Entrada libre.



La Sonora.- Hoy a las 21.30 en Diagonal Piria entre 424 y 425, Villa Elisa, presentan su tercer disco.



Ricardo Parisi.- Hoy a las 21.30 en 16 y 65, temas melódicos y bailables.



La Sonora Peligrosa.- Hoy a las 16.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, orquesta de salsa y timba.



Festival Sudaka.- Hoy desde las 13 en el Galpón de las Artes, 71 entre 13 y 14, se presentan La Patrulla Espacial, Son Fandango, Rumbo Tumba, Los Incendios y Los Chemereques. Entrada: un alimento no perecedero.



San Andrés.- Hoy a las 22 en 5 entre 69 y 70, homenaje a Calamaro, Charly y Fito.



Tomatodo.- Hoy a las 21 en El Bombín, 59 entre 12 y 13.



Gustavo Giordano.- Hoy a las 23 en 66 entre 119 y Boulevard 84, show melódico, latino y bailable.



TANGO



Quinteto Escalada.- Hoy a las 21.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, homenaje a Piazzolla con Julia Zenko como invitada.



Milonga del Senado.- Hoy a las 20.30 en el Anexo del Senado, 7 y 49, milonga con la Orquesta Municipal de Tango de La Plata y la voz de Mónica Romano. Desde las 19, clase. Entrada libre y gratuita.



Malevaje.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, trío de tango.



Sonia Godoy.- Hoy a las 21.30 en el Conservatorio, 12 y 523, show de tangos, boleros y canciones.



Encuentro Ciudadano.- Hoy a las 21 en la Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel, 43 entre 3 y 4, actúan cantantes de la entidad con el acompañamiento en piano de Fabián Olmedo y el Trío Reencuentro y el dúo de Heberto Busquets y Laura Cadabón como invitados.



Tangos y melodías entre amigos.- Hoy a las 22 en 35 entre 1 y 2, con Néstor Brítez, Hugo Espóstio, Edgardo Delmar, Guillermo Alonzo, Rubén Zaro, Cacho Bello, Franco Acquesta, Fabián Zamora, Jorge Otazo y Angel Jesús.



FOLCLORE



El Litoral se hace canto.- Hoy a las 21.30 en 12 y 71, se presentan Vanina Rivarola Grupo y Jorge Suligoy.



Festival Folclórico y Peña Libre.- Hoy a las 20.30 en 9 y 169, con Raúl Alaniz, Gustavo Gaias, Gustavo Madril, Amigos de la Trova, La Típica Santiagueña, Ariel Wilches y la participación de Ceferino Céspedes.



Timbalaye.- Hoy a las 22 en La Salamanca, 10 y 60.



CINE VIDEO



Roma, ciudad abierta.- Hoy a las 19 en el Museo Almafuerte, 66 Nº530, de Roberto Rossellini. Entrada libre y gratuita.



El puto inolvidable.- Hoy a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucas Santa Ana.



Zama.- Hoy a las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel.



Right Now, Wrong Then.- Hoy a las 22 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hong Sang-Soo.



Interludio.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.



CONFERENCIAS



El origen de la masonería moderna.- Hoy a las 17 en el Conservatorio Gilardo Gilardi, 12 y 523, habla el Dr. Jorge Francisco Ferro en el marco del Ciclo de Charlas por los 300 años de la masonería.



LITERARIAS



“Rock versión tinta Vol. II”.- Hoy a las 19 en el C.C. Estación Provincial, 17 y 71, se presentará este libro editado por La Comuna Ediciones, antología que recoge textos de más de un centenar de canciones editadas en lo que va del siglo por bandas y solistas identificados con nuestra ciudad. El libro, que incluye letras de cuarenta y nueve autores e imágenes tomadas por fotógrafos platenses ilustrando las portadas que anteceden a cada artista. El evento será presentado por los periodistas Francisco Lagomarsino -compilador del trabajo- y Facundo Báñez, director de La Comuna Ediciones. Habrá un pocket-show de Manuel Moretti, Emiliano Santillán y Lucio Consolo. Y una muestra de fotos de Gonzalo Mainoldi. Gratis.



TEATRO



Encuentro Nacional de Teatro “La terraza en el camino”.- Hoy a las 18, en el Hall, “Relatos pasajeros”, a cargo de Los Okupas del Andén, gratis. A las 19, en la Sala A, marionetas con “Somos el recuerdo del mar que pasó”, de El Pachango. A las 20, en la Sala B, “Moreira Delivery”, de La Comedia de Hacer Arte. A las 21, en la Sala A, danza butoh contemporánea, con “Horda”, de RHEA VOLIJ.



Le Coach.- Hoy a las 22 en 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.



Cóctel de amor.- Hoy a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Hugo Saccoccia y Carlos Gorostiza, con dirección de Néstor Sauto.

Descansa.- Hoy a las 20 y 22 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Pilar Ruiz, bajo su dirección.



Todo tendría sentido si no existiera la muerte.- Hoy a las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, del director y dramaturgo Mariano Tenconi Blanco. Gratis.



Betty Godt, la inconquistable.- Hoy a las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Cynthia Pierce.



El rumbo.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Roxana Aramburú, con dirección de Daniel Gismondi.



Las Abbas.- Hoy a las 22 en Mi Cuñado, 520 entre 17 y 18, show de transformismo y humor.



Proyecto Orwell.- Hoy a las 21 en El Escudo, 10 entre 60 y 61, con dramaturgia y dirección de Valeria Piscicelli.



Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 12 esquina 72, presenta “Cargate de risa”, con Jonatan Sapag, Teby Giménez y Fran Laplagne.



Teatro de y para jóvenes.- Hoy a las 16.15 en Teatro Rambla, 2 entre 48 y 49, con la participación de algunos integrantes de los hogares Ciampa, Márquez, Convivencial y Arrullos, con dirección de José de las Heras.



Fuera de cuadro.- Hoy a las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, una experiencia 360º, una comedia de Javier Daulte.



La isla desierta.- Hoy a las 20 y 22 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, teatro ciego, con dirección de José Menchaca.