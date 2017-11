Lito Cruz desmintió a su ex: “Busca fama”, dijo

| Publicado en Edición Impresa

Hace unos días, Patricia Perrota, ex pareja de Lito Cruz, salió en varios medios a denunciar al reconocido actor por violencia de género. Sin embargo, el intérprete oriundo de Berisso negó su versión, dijo que busca hacerse famosa a costa suya y que llevará el tema a la Justicia.

En primera instancia, aseguró que la relación que mantuvieron haya sido un infierno como contó Perrota en la tevé. “Fue todo simple, no hubo quejas, nada”, dijo el actor, abordado por un movilero de “Los Ángeles de la Mañana”, y no quiso responder cuando le preguntaron por el estado de salud mental de su ex pareja: “Eso lo determinarán los especialistas”.

Luego, se refirió a la historia que contó la mujer sobre una vez que la habría dejado encerrada con la llave de gas abierta: “Si yo estaba ahí con el gas me hubiera muerto también. Ella dice lo que quiere decir, pero nada que ver”.

“No pasa nada, soy un hombre grande, voy hacia los 80. Uno ha trabajado toda su vida por algo y de pronto gente que no tiene talento para otra cosa se cuelga de la gente que trabaja honestamente. Ojalá le vaya bien, así gana plata”, dijo, despreocupado por la situación.

Luego, cerró: “No me importa lo que diga la gente de ese nivel. Yo iba a hacer una conferencia de prensa con lo que sucedió, pero son cosas que le pasan a la gente que trabaja. Quien no trabaja, se apropia de quien trabaja, quieren ser famosos a costa de nosotros”.