“La Plata es una ciudad mágica”

La Sole, Dread Mar I, Pedro Aznar, Lali Espósito, Juanse, Richard Coleman, GIT y Looking Up. La variedad es la característica principal del show central de los festejos por el aniversario de La Plata que, al igual que el año pasado, apelará a la multiplicidad de artistas para ofrecer un espectáculo temático.

En esta oportunidad, es Alejandro Lerner el que lleva la batuta de la dirección, aunque apoyado sobre los experimentados hombros de Juan Carlos Baglietto, quien se encargará de la puesta en escena.

Lerner, que al momento de la entrevista telefónica con este diario se encontraba en México, en donde cerró una de las jornadas del festival Trovafest, aseguró que “dirigir artísticamente este show ha sido un desafío muy grande”, sobre todo porque se esperan reunir en la Plaza Moreno a más de 100 mil personas.

“Mi idea es, como siempre, abrir puertas y poder incluir dentro de un festejo de homenaje a las canciones del rock argentino, que tienen muchos estilos y variables”, explicó el compositor, sobre la temática que presentará su propuesta, con un repertorio que incluye “una selección de las canciones que más nos gustan de nuestra generación, con temas de Fito, Spinetta, Charly, Pappo y Juanse, entre otros”.

Sin querer dar demasiados detalles, para generar el efecto sorpresa, anticipó sin embargo que “la elección se hizo sobre todo en base a lograr un espectáculo popular y que la gente disfrute de cantar con sus artistas”.

En relación a la metodología de las actuaciones, contó que “va a haber momentos donde cada artista va a cantar una canción propia y una canción del repertorio del rock”. Aunque el final será colectivo: “Cerramos con tres o cuatro canciones donde estamos todos arriba del escenario”.

La variedad de los artistas que subirán mañana al escenario montado en Plaza Moreno habla por sí solo del mensaje que el show buscará dar. “Yo no entiendo de etiquetas. Soy un artista que generacionalmente comenzó con el rock y después tuvo la gran oportunidad de abrir su conciencia y su capacidad hacia distintas vertientes artísticas”, dijo Lerner, y enumeró: “como el caso de trabajar con la Negra Sosa, que no es de rock pero tiene un espíritu rockero increíble, o Armando Manzanero, hasta el día de hoy; o haber tocado con Carlos Santana. En mi historia rockera he grabado desde la segunda versión de La Biblia de Vox Dei, hasta en Pappo’s Blues; he tocado con León, con Raúl Porchetto, con Nito Mestre, con David Lebón, con Santaolalla; he compuesto canciones con gente de toda latinoamérica, de distintos ritmos”.

En este sentido, remarcó que su propuesta “es de apertura”. “No quiero que el rock quede encerrado como un movimiento musical estático sino que también pueda recibir gente de otros estilos que quieren interpretar sus canciones, y que su público, como en el caso de La Sole o Lali, puedan escuchar estas grandes canciones y que puedan abrir también a cosas nuevas”.

La música, para Lerner, es un puente que “nos acerca” y es “lindo poder escuchar a 100 mil personas cantar un tema mío, del Flaco, de Charly, de GIT. Creo que cada concierto, y este en particular, tiene que ser un espíritu de unión: no ser parte de otra grieta, rivalidad de estilos, sino que tiene que ser un espectáculo de brazos abiertos, de inclusión”.

El compositor contó que se hizo cargo de la elección del repertorio “porque es lo que a mí me sensibiliza y me dio mucho gusto poder arreglar, ensayar y poner arriba del escenario”.

Además, Lerner también se ha encargado de todo lo referido al diseño de las pantallas y video que presentará el espectáculo, por lo que ha preparado una “puesta en escena especial y única para cada una de las canciones que se interpretarán”.

Según aseguró, el armado de este show ya lleva cinco meses de trabajo y entre artistas, técnicos y músicos empleó a un equipo de trabajo de más de cien personas.

Por otro lado, definió a La Plata como “una ciudad que tiene mucha magia”, a la que ha venido a tocar con frecuencia, en la que “tiene muchísimos amigos”, y a la que últimamente ha venido para presenciar los espectáculos internacionales que se ofrecen en el Estadio Único: sus últimas visitas fueron con Paul McCartney y U2. “Incluso -dijo- he participado también de este cumpleaños cantando enfrente de la Catedral, por es un honor que me hayan elegido como director musical de este evento”.

Entusiasmado y agradecido con la posibilidad, el músico vaticinó que la de mañana será una fiesta con gran espíritu rockero.

