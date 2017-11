¿Las reformas reactivarán la economía?

Más allá de mejoras coyunturales, Argentina mantiene una tendencia negativa que la aleja de su potencial capacidad de crecimiento. Una cuestión vital que las nuevas medidas apuntan a combatir. ¿Podrán?

Luego de las elecciones de octubre y el resultado electoral claramente favorable, el Gobierno está encarando en forma simultánea cuatro reformas económicas: acuerdo con las provincias, reforma tributaria, laboral y previsional.

Casi al mismo tiempo, el Banco Central volvió a endurecer su política monetaria subiendo las tasas para intentar reducir las expectativas de inflación, revivir el proceso desinflacionario hoy abortado y bajar el costo de vida para poder cumplir la meta en 2018 (10% de inflación) y 2019 (5%).

Todo el paquete de reformas debería apuntar a resolver el problema de fondo de nuestra economía que puede ser resumido en la falta de crecimiento y empobrecimiento constante durante muchos años, destaca un trabajo de la consultora Economía & Regiones.

El país no crece y en consecuencia su riqueza (PBI per cápita) se reduce. La falta de crecimiento hace que Argentina cambie el tren del desarrollo económico y por el contrario pierda la pelea por evitar el empobrecimiento. Hace años que perdemos grandes oportunidades por no crecer

POTENCIAL DILAPIDADO

Según la consultora, Argentina podría tener un PBI per cápita 26,8% mayor que en 2008, pero en contraposición tiene un 2% más bajo que hace 9 años atrás. Actualmente, el PBI per cápita es 7,5% más bajo que en 2011.

Para que el actual “reformismo permanente” sea bueno, todo su paquete de reformas tiene que servir para arreglar los problemas de fondo que atentan contra el crecimiento.

La falta de crecimiento tiene origen en que se invierte muy poco y mal, y, en consecuencia, no se gana productividad ni se crean puestos de trabajo, por lo cual el desempleo y el poder adquisitivo del salario tienen tendencia alcista y bajista; respectivamente. Con estas dinámicas, la economía no crece y somos cada vez más pobres.

En concreto y pocas palabras, el actual “reformismo permanente” servirá y será positivo si corrige todos los elementos que hacen que los privados no inviertan, caso contrario estaremos desperdiciando una nueva oportunidad histórica. Y los privados no invierten porque “no es negocio” invertir, ya que una parte excesiva (muy mayor que en los países competidores) de la riqueza generada va “a parar” a mantener a un Estado gigante que los asfixia.

Argentina no crece porque tiene una estanflación de oferta agregada por asfixia estatal

DATOS ALARMANTES

Con un déficit fiscal de 9,6% del PBI (7,0% de Nación y 0,6% de Provincias más 2,0% cuasi fiscal del Banco Central en 2017, el ahorro nacional (14,8%) apenas alcanza para financiar un poco más que las amortizaciones, con lo cual no se puede invertir para ampliar la capacidad de producción de la economía.

Paralelamente, la Inversión Extranjera Directa (IED) es diez veces menor que el promedio histórico que Argentina en la región. Sin ahorro interno, no puede haber inversión argentina. Sin ahorro internacional, no habrá IED suficiente. Sin inversión suficiente, no habrá creación de empleo y crecimiento suficiente.

El éxito del “reformismo permanente” pasa por empezar por una reforma del Estado ya que sin reforma del Estado, todas las otras reformas (tributaria, laboral, previsional) pasan a ser voluntarismos ineficaces que tienen el riesgo de dilapidar otra oportunidad.

LOS RIESGOS

Lo cierto es que el acuerdo entre la Nación y las provincias representa algunos riesgos, al igual que la reforma tributaria.

Pueden ser buenos, según la evaluación de Economía & Regiones desde un punto de vista estrictamente macroeconómico si hay una baja del gasto.

Si a partir de ambas reformas hay un achicamiento del Estado, baja del gasto, reducción de los impuestos y disminución del déficit, el pacto fiscal y la reforma tributaria servirían para desahogar al sector privado, incentivar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento

En este marco en el cual se desahoga al sector privado y surgen incentivos para que las empresas ganen más dinero, la reforma laboral podría servir para crear puestos de trabajo. Por el contrario, si no se achica el Estado aumentando el gasto y el déficit, y paralelamente la reforma tributaria no puede bajar impuestos, las empresas continuarán sin poder ganar dinero y la reforma laboral difícilmente constituya un mojón significativo para la creación de empleo.

En este sentido, el combo acuerdo Nación-provincias y reforma tributaria agranda los problemas macroeconómicos de Argentina, ya que incrementa el déficit fiscal de Nación, principal pilar de todos los problemas que atentan contra el crecimiento. Más déficit fiscal es más deuda, mayor costo de capital, más impuestos, más impuesto inflacionario; todo lo cual atenta contra la inversión, la creación de puestos de trabajo, la demanda laboral, la mejora de los salarios y el crecimiento económico en serio, concluye el informe.