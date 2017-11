A un año de las elecciones, Hillary y Trump se siguen peleando

El Presidente de EE UU la acusó de ser la peor perdedora, luego de que la ex secretaria de Estado le enrostró supuestos abusos

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó ayer a su rival en las últimas elecciones presidenciales de ese país de 2016, Hillary Clinton como la “peor perdedora de todos los tiempos”, después de que su rival demócrata lo acusara de no aceptar ninguna responsabilidad por las acusaciones de abuso sexual hechas por varias mujeres.

“La deshonesta Hillary Clinton es la peor y la mayor perdedora de todos los tiempos. Ella simplemente no puede parar, lo que es tan bueno para el Partido Republicano. Hillary, sigue con tu vida e inténtalo de nuevo en tres años”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter, en alusión a las elecciones presidenciales de 2020.

LA QUIERE DE RIVAL

El presidente ya ha expresado en otras ocasiones su deseo de que Hillary compita con él en los próximos comicios por la Casa Blanca, si bien la ex secretaria de Estado ha asegurado que su carrera “como política activa” ha llegado a su fin.

El ataque de Trump se produjo horas después de que la ex primera dama cargara contra su antiguo adversario electoral en relación con las acusaciones de abuso sexual vertidas en el pasado por varias mujeres acerca del multimillonario neoyorquino. Hillary se refirió al caso del senador demócrata Al Franken, a quien una presentadora de televisión acusó esta semana de “besarla a la fuerza” sin su consentimiento y agarrarle los pechos mientras dormía, una revelación por la que el legislador se disculpó y pidió que se le investigue en el Comité de Ética del Senado.

La acusación contra Franken llegó en un momento en el que el problema del abuso sexual está especialmente candente en el Congreso estadounidense, debido a las denuncias que pesan sobre Roy Moore, un candidato republicano al Senado acusado de haberse aprovechado de varias adolescentes hace cuatro décadas.

RENDIR CUENTAS

En una entrevista con la emisora de radio WABC en Nueva York, Clinton valoró este viernes el hecho de que Franken haya aceptado una “rendición de cuentas”.

“Yo no escucho eso de Roy Moore o Donald Trump. Mire el contraste entre Al Franken, aceptando responsabilidad, disculpándose, y Roy Moore y Donlad Trump, que no han hecho nada de eso”, aseguró la ex candidata presidencial demócrata.

La Casa Blanca afirmó que todas las mujeres que han acusado de acoso sexual al presidente Trump mienten y que esa es la posición oficial sobre ese asunto.

Durante la campaña electoral de 2016, varias mujeres aseguraron que el entonces candidato presidencial republicano había abusado sexualmente de ellas, En un vídeo de 2005 que se hizo público en plena campaña electoral, el magnate se jactaba, en tono muy despectivo y vulgar, de poder hacer lo que quería con las mujeres en el plano sexual, lo que le valió críticas de su propio partido pero no impidió su triunfo en las elecciones del 8 de noviembre de 2016.

Sin embargo, el alud de acusaciones de abuso sexual contra poderosas figuras del mundo del cine y la política en Estados Unidos ha reavivado las acusaciones contra el esposo de Hillary, el ex presidente demócrata Bill Clinton, acusado durante años por varias mujeres de diferentes afrentas.

La conducta sexual del ex presidente no sólo volvió a salir a la palestra esta semana, sino que impactó en el Partido Demócrata, que lo ha venerado hasta la fecha. La senadora Kirsten Gillibrand, que sucedió a Hillary Clinton en su escaño en el Senado por Nueva York, declaró este jueves al diario The New York Times que la “respuesta apropiada” de Bill Clinton debería haber sido la dimisión por su aventura con Monica Lewinsky. (EFE)