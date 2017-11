Ataron a una jubilada con precintos, la tiraron en el piso del baño y le robaron sus ahorros

Eran tres. Se quedaron en la casa durante una hora. Amenazaron a la víctima, de 79 años, y hasta creyeron que podía estar muerta

Para un matrimonio de jubilados de La Loma, el 18 de noviembre ya es una fecha ligada con el delito y con el miedo. Hace cuatro años, el hombre puso en fuga a un delincuente que quiso meterse por la fuerza en su casa de 26 entre 43 y 44. Y ayer a la mañana su mujer de 79 años vivió un calvario cuando tres delincuentes armados la sorprendieron un rato después de que él se fuera.

Le ataron las manos con precintos y durante casi una hora, que fue el tiempo que los intrusos permanecieron dentro de la casa, le tiraron varias veces del pelo y escuchó desde el piso cómo destrozaban todo.

La banda escapó llevándose dinero.

“Ya es la tercera vez que vienen a robarnos en los últimos cuatro años”, resaltó indignada Haydée Fuentes, antes de relatar a este diario el dramático episodio que la tuvo como protagonista, en un barrio cada vez más golpeado por la inseguridad. Fuentes fue atacada a las 7.30 de la mañana, media hora después de que su marido salió de la vivienda: “Estaba tomando mate en la cocina, cuando escuché ruidos en el portón del garaje. Creí que era mi hijo y abrí el ventilete del portón”, recordó, pero eran delincuentes, uno de los cuales la sujetó del brazo para colarse por la fuerza.

Calculó la mujer que los intrusos, que actuaron a cara descubierta, “tendrían entre 25 y 30 años”. Enseguida la llevaron al baño y la obligaron a permanecer tirada boca abajo en el piso, mientras le ataban las manos con precintos y le ordenaban no moverse. “Me asusté mucho y les pedí que no me mataran. Uno me contestó `no la vamos a matar, la vamos a desmayar`, pero por suerte no lo hicieron, aunque me agarraron varias veces de los pelos para pedirme que les dijera dónde guardaba la plata”, recordó Haydée.

Los ladrones encontraron lo que buscaban -pesos y dólares- en el ropero de su habitación. “Eran ahorros de toda la vida”, afirmó ella, declinando precisar el monto. Les robaron también cinco relojes y el celular de Fuentes.

El calvario duró casi una hora, durante la cual tuvo que permanecer acostada en el piso frío del baño. Como no se movía ni gritaba, los delincuentes se acercaron a constatar su pulso: “Se ve que creyeron que me había muerto por el miedo, porque uno de los ladrones me tomó el pulso del cuello”, comentó Haydée.

En otro tramo de la nota que concedió a este diario, acompañada por su marido y familiares, Fuentes recordó que los asaltantes “tenían el pelo corto y se comunicaban por handy”. Más allá del miedo y lo que les robaron, el matrimonio de jubilados lamentó, sobre todo, los daños que causaron los asaltantes en su afán por encontrar más dinero.

“Rompieron paredes y hasta el vidrio de la claraboya del baño -describieron-, e incluso desarmaron el botón pulsador del inodoro. Hicieron un desastre”. Lo que no se sabe es cómo escapó la banda.