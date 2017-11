Ante el delito sin fin en los barrios se defienden en grupos y asambleas

En reuniones periódicas los vecinos se organizan para reclamar mejoras en la seguridad. Buscan diálogo directo con la Policía y funcionarios, pero también diseñan estrategias para prevenir y alertar el peligro

| Publicado en Edición Impresa

Por JOSÉ GLORIOSO

jglorioso@eldia.com

Del miedo a la acción y de la bronca al reclamo. La problemática del delito dejó de ser sólo motivo de comentario en los barrios, donde grupos de vecinos integrados en asambleas o simplemente espacios de reunión, buscan alternativas para mejorar la seguridad y organizan una batería de planteos que va desde la falta de patrullaje hasta la colocación de luminarias o poda de árboles.

Son vecinos que sufrieron asaltos, episodios de violencia vinculados a este fenómeno o bien conviven con la incertidumbre que provoca una ola delictiva con estadísticas alarmantes: en la misma Ciudad donde subió un 81 % en un año el robo con armas, sólo en un día (el martes 7), se reportaron oficialmente 30 hechos de ese tipo. Y noviembre llegó con cuatro asesinatos en una semana.

Las reuniones se empiezan a hacer cada vez más habituales, tienen continuidad y generan las demandas desde una casa, un local comercial, la sede de un club o directamente desde la vereda.

Entonces, nace la organización, con temarios definidos para cada encuentro, encargados de gestionar las demandas, sistemas de votación y la búsqueda de las autoridades de la Policía y el Municipio, destinatarias de esos planteos.

Por estos días, hay asambleas en Gonnet, Barrio Norte, El Mondongo, Tolosa, Los Hornos, El Paraíso (Los Hornos), San Carlos, Barrio Aeropuerto, Gonnet y Abasto, entre otros puntos. El modelo se repite, pero no alcanza a todos los grupos. En casos dejan las reuniones semanales o quincenales pero no el contacto, que ahora también viene de la mano del avance de las comunicaciones mediante redes sociales.

En “El Paraíso” todas las casas tienen menos de dos años, pero son pocos los que se salvaron del robo. La zona de 70 a 72 y 182 a 183 era semi rural hasta la explosión de créditos Procrear. Ahora hay unas 50 viviendas.

Los nuevos vecinos, movilizados primero en la batalla por la vivienda, rápidamente se reconvirtieron en una asamblea por temas de seguridad: “Estuvimos en la organización del barrio desde que era un terreno baldío y logramos la re zonificación. A la mitad del barrio ya le han robado. Hay un nivel de inseguridad altísimo. Tenemos contacto con otros barrios Procrear. Hoy domina la inseguridad como tema. En todos lados estamos más o menos desprotegidos, más o menos oscuros y nos roban más o menos igual”, lamentó Gustavo Sposob, un profesor de geografía del Colegio Nacional que integra la asamblea.

En esa zona reclaman patrullaje policial, luminarias y desmalezamiento. Además, esperan la llegada de un sistema de alarma vecinal que funciona como botón antipánico mediante una aplicación de celular.

“La Policía entraba poco porque las calles de tierra estaban mal. Este año las mejoraron pero no los vemos hacer los rondines”, lamentó Emanuel Vera. El asambleísta, abogado de 32 años, apuntó que “con el comisario (de Olmos), tenemos contacto sólo cuando las papas queman. Sólo una vez estuvo acá personal de la comisaría. Vinieron a ver la problemática y nos explicaron que no les alcanzan los móviles. Sobre todo de noche, porque cubren una franja amplia, entre la ruta 36 y 137, por la franja de 66”.

RINGUELET Y EL CASO ABRIL

La Asamblea Vecinal de Tolosa lleva 7 años. Empezó con la reacción ante un asalto. Y un desplazamiento policial, según recordó Pablo Pérez: “Hubo una reunión por un episodio de inseguridad. La situación estaba muy complicada, con mucho reclamo. En un momento el jefe policial que había venido se fue junto con el comisario de entonces. Cruzaron la calle, al rato volvió y anunció que acababa de echar al comisario”, dijo el vecino que también es referente de la Ong Iniciativa Ciudadana.

Esa Asociación promovió la colocación e urnas en diversos barrios de la Ciudad, donde se pueden dejar denuncias anónimas por venta de drogas, otro flagelo directamente asociados al de los constantes asaltos violentos en la Ciudad.

El grupo viene realizando reuniones periódicas con los sucesivos comisarios en la zona (seccional sexta) y actividades, como por ejemplo el bocinazo a mediados de semana en demanda de mejora de las condiciones de seguridad.

En la zona Norte todavía se siente el eco del asesinato de Abril Bogado Scenna cuando llegaba a su casa en 510 entre 11 y 12, junto a su familia. Vecinos del barrio donde vivía la nena de 12 años decidieron sumarse a la asamblea de Tolosa para reforzar los reclamos de esa zona.

El contacto con los jefes policiales no es parejo en todas las asambleas. En Tolosa, apuntó Pérez, “al comisario anterior, si no le llevabas una nota no venía. Ahora la situación cambió y el que está viene sin esa formalidad. Hemos tenido reuniones y somos atendidos. De ahí a que haya cambios es otra cosa”, apuntó.

DEFENSOR DE LA SEGURIDAD

La Provincia de Buenos Aires consagró la participación de la comunidad en las decisiones sobre políticas de seguridad en la Ley 12.154, de 1998, que creo foros con participación comunitaria, junto a autoridades de los municipios y la Policía a través de instituciones y hasta un defensor ciudadano de la seguridad en los distritos.

Por ahora, los agrupamientos de vecinos y asambleas están fuera de esa estructura aún cuando tienen entre sus objetivos lograr un canal de diálogo con los funcionarios para promover mejoras.

“Intentamos integrar el foro vecinal de la zona pero nunca nos llamaron”, dijo Miriam Moreno, de la asamblea de Barrio Aeropuerto.

En tono crítico, Pérez consideró que “las asambleas vienen a reemplazar los foros de seguridad”, dijo.

“En el foro no hemos estado. Si participamos de la idea de constituir una organización que integre a las asambleas de los barrios”, apuntó Emanuel Vera.

La denominada “liga de los barrios” fue planteada a principios de año con la finalidad de darle impulso a las demandas en cada zona y sistematizar los planteos, pero todavía no ha logrado la formalización más allá del contacto habitual entre los referentes de cada espacio.

De los matrimonios jóvenes o de mediana edad en El Paraíso a comerciantes, empleados de clase media o media baja y vecinos de zonas más jaqueadas por el delito como El Mercadito en Tolosa, las asambleas suelen repetir participación de hombres y mujeres de mediana edad. La afluencia tiene picos con casos que conmueven por su nivel de violencia.

En la Asamblea de Tolosa llegaron a los 80 vecinos tras el asesinato de un efectivo policial en un restorán de 3 y 530, en enero de 2014.

José Rusconi, referente de la asamblea de Barrio Norte, contó que allí hay una rotación que suma a unos 150 vecinos, pero en las reuniones que se realizan cada 15 días “hay una participación alternada de 35 vecinos”.

El de Barrio Norte es otro caso con agenda reciclada: “Arrancamos como asamblea de inundados en 2002, hace ya 15 años. Siempre mantuvimos el eje en la demanda de obras hidráulicas. En febrero de este año, a raíz de la gran preocupación de los vecinos se puso el eje en la seguridad”, indicó Rusconi.

Según el asambleísta, “en 15 años ha habido participación muy diversa. De hecho quedamos solo cinco fundadores. Acá tenemos mujeres y varones en cantidades similares, matrimonios de mediana edad para arriba, en general, de clase media, profesionales, comerciantes, empleados y jubilados”, dijo y añadió que en todo este tiempo “hemos visto nacer y morir asambleas, con la efervescencia política post 2001 y la primera inundación, en 2002. Luego, vino la oleada de la inundación de 2013. Hoy vienen vecinos que han votado esta gestión, otros que son críticos, otros escépticos. Hay una mezcla grande. Incluso con posturas diferentes referidas a la seguridad”.

DEL RECLAMO AL WHATSAPP

A las asambleas y grupos barriales los empuja una lista de reclamos. Se reiteran el refuerzo del patrullaje y mejoras del espacio público que ayudan a la prevención del delito. También permiten un contacto más cercano con la comisaría de la zona, en las reuniones o a través del teléfono.

“Tenemos contacto por WhatsApp con el comisario y gente del Municipio de las áreas de Seguridad, Luminarias e Hidráulica”, repasó Rusconi. Si fallan los canales tradicionales para pedir auxilio, recurren al teléfono directo con los funcionarios.

Julio Pace, de la asamblea de Gonnet (actúa en una franja de 10 manzanas entre las calles 509 y 511, entre Caminos) participa desde el año 2000, por el impacto que le generó una entradera a un vecino. Llegó a ocupar el cargo de presidente del Foro de Seguridad de la zona.

“Estamos organizados y tenemos contacto con las autoridades. Con el comisario de Gonnet compartimos un grupo de WhatsApp. La asamblea logró, hace unos diez años, la instalación de alarmas comunitarias. Con eso reemplazamos al sistema del silbato, que hacíamos sonar cuando veíamos a alguien sospechoso”. Desde entonces, cuentan con dos alarmas por cuadra, que cada vecino puede activar mediante un control remoto.

El asambleísta de Gonnet, músico de profesión, aseguró que “en esta zona fuimos pioneros en la creación de corredores escolares de seguridad, a través del trabajo conjunto con los comercios”. En estos días hay menos reuniones, pero se mantienen en contacto por un grupo de mensajes en el que participan 200 personas, indicó.

VOTO ELECTRÓNICO

En El Paraíso, si no están todos a la hora de la reunión, la votación se realiza a través del grupo que tiene la asamblea en Facebook.

Los vecinos sufren el delito, exigen mejoras y la ola no se detiene. Así y todo no dejan de participar. No obstante, se buscan mecanismos para evitar el desgaste. “Habitualmente hacemos un balance entre lo conseguido y lo que se había planteado. Tratamos de mostrar que entre todos podemos lograr cosas que de otro modo no se consiguen”, indicó Rusconi. En esta asamblea, dividieron roles con la designación de un grupo de 8 miembros que se encarga de realizar las gestiones derivadas de lo que se vota en cada reunión y elaborar el temario de la que sigue. Además, buscan limitar la extensión de las reuniones, que se desarrollan normalmente después de la jornada laboral para buena parte de los participantes.

Los vecinos buscan generar mecanismos de alerta ante el peligro. Tienen grupos de mensajes en el teléfono y perfiles en las redes sociales. “No somos amigos, pero siempre tratamos de dar una mano. Tenemos un grupo para mensajes de emergencia. Cuando alguien se va de vacaciones miramos la casa y en casos de mujeres que viven solas o llegan solas al barrio, avisan y las vamos a esperar en la entrada”, contó Vera.