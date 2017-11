Peñarol sigue arriba y goleó Olmos con la vuelta de Lobos

| Publicado en Edición Impresa

Todo sigue igual en el torneo de ascenso, de la Liga Amateur. Peñarol se mantuvo al frente de las posiciones, gracias a la victoria por 2-0 sobre la Comunidad Rural, de visitante, con los goles de Pagnussat y Peña Quiroz, ambos en la parte final.

En tanto que Unidos de Olmos, que sigue expectante en la tabla de posiciones, un punto por debajo de Peñarol, logró un éxito importante, también de visitante, al golear por 3-0 a Talleres, en un partido que se jugó a puertas cerradas. La nota saliente de este partido fue la vuelta a la canchas del volante Lucas Lobos, que después de una larga recuperación, volvió a ponerse la camiseta de Unidos de Olmos, el club que lo vio nacer. El ex Gimnasia ingresó al inicio de la segunda parte en lugar de Nicolás Morgante. Los goles fueron de Méndez, Sánchez y Toscani. Además, Argentino (J) 4, Independiente 2; Las Malvinas 0, Romerense 1; For Ever 0, Iris 1 y Gonnet 3, Tricolores 3. Suspendido por falta de policías Ringuelet-Alumni.