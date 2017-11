“Llegamos ilusionados al último partido y con la ansiedad de ganar para poder zafar”

Federico Reichenbach, uno de los históricos de Everton, confía en que el equipo se salvará del descenso y continuará en el Federal B

Por LEANDRO DUBA

Everton llega a la última fecha del Grupo A, del Torneo Federal B 2017 con vida y con la ilusión de poder evitar el descenso. El martes próximo, el equipo Decano recibirá en barrio Aeropuerto, a partir de las 17, a Independiente, de Chivilcoy, uno de los equipos más regulares de la llave, y ya clasificado para la fase final de la competencia. Para la formación platense, que suma 11 puntos, no hay margen de error. Necesita ganar sea como sea y esperar que El Linqueño (14 puntos) no sume ante Viamonte FC, y que tampoco lo haga Jorge Newbery (penúltimo, con 13), que juega con ADIP, el otro representante de La Plata, que se salvó del descenso en la fecha pasada. O podría darse una de las dos opciones, que de ser así, también podría favorecer al Decano.

Federico Reichenbach, uno de los “históricos” del Decano, habló con este diario y analizó las posibilidades del equipo. “Llegamos confiados y muy ilusionados al partido. Tenemos la ansiedad lógica de salir a la cancha de una vez por todas para ganar y esperar que se den una serie de resultados para zafar. Hay dos opciones muy claras, si ganamos, y si se registran otros marcadores, podemos salvarnos derecho, o bien jugar un desempate. Si nosotros no ganamos, lo demás no sirve de nada”.

El delantero, que sería titular a pesar de llegar con lo justo (viene con una sobrecarga muscular), analizó el por qué este momento. “Hicimos una muy buena campaña en el torneo anterior, y la idea era repetir. Pero no se pudo. Jugar de local en otras canchas nos complicó. No es excusa, pero es así. Además, dejamos puntos importantes en partidos donde tuvimos distracciones determinantes. Pero bueno, así es el fútbol. Si embargo, en las últimas fechas sumamos puntos claves que nos permiten llegar al partido con Independiente aún con chances”. Y agregó: “la verdad, no esperábamos realizar una campaña como esta. Teníamos la ilusión de repetir lo que hicimos el año pasado, pero no se pudo. Hoy la realidad nos muestra que debemos ganarle a Independiente y esperar otros resultados para zafar. Sabemos que no será fácil, pero lo más importante es que nosotros necesitamos sumar de a tres, no importa cómo. Después se verá. Además, jugar de local ante nuestra propia gente nos dará un plus. Nos sigue siempre y queremos regalarle una alegría”.