Trump pidió la pena de muerte para el autor del atentado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy la condena de muerte para el autor del ataque de esta semana en Nueva York, quien anoche se presentó por primera vez ante un juez y quedó detenido sin derecho a fianza por cargos de "terrorismo" por los que podría recibir la pena capital.

El atacante, el inmigrante uzbeko Sayfullo Saipov, se inspiró en videos que el Estado Islámico (EI) sube a Internet y planeó su ataque durante meses, alquilando con mucha antelación la camioneta con la que arrolló y mató a ocho personas y practicando giros con el vehículo, según la acusación presentada por la Fiscalía.

El hombre eligió cometer el ataque el martes para hacer blanco en las multitudes que suelen salir a la calle el día de Haloween, y luego de ser internado herido por disparos policiales, pidió desplegar la bandera del EI en su habitación de hospital y dijo que "se sentía bien por lo que había hecho".

Saipov fue llevado ayer al anochecer en silla de ruedas ante una jueza de Nueva York que le leyó sus derechos y le dictó prisión preventiva sin fianza en un centro de detención, luego de haber recibido el alta médica por la herida de bala en la cadera que le provocó el policía que le disparó.

El hombre entró al tribunal esposado y con grilletes en los pies. Por medio de un intérprete ruso oyó los procedimientos y sólo utilizó el inglés para darle gracias a la magistrada.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena capital en su sistema penal, que tiene la cadena perpetua como máxima pena, Saipov sí podría recibir una condena a muerte en un juicio federal por terrorismo.

En un tuit emitido esta madrugada, Trump dijo que Saipov merece la pena de muerte. "El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería recibir la pena de muerte!", escribió el presidente republicano.

