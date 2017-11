Nicolás Magaldi destrozó a Vicky Xipolitakis por su actitud en Nueva York

La mediática se presentó con un tapado "de corazón" en el lugar del hecho

Vicky Xipolitalis se presentó en el lugar de los hechos del atentado en Nueva York, donde fallecieron cinco argentinos, y generó polémica por su llamativo atuendo y las palabras que ofreció en un video.

Varios fueron los famosos que se encargaron de criticar a la mediática, como Ángel de Brito que dijo que todo fue una "fantochada" y Marcela Tauro que le dedicó un tuit que decía "no tenés vergüenza".

Nicolás Magaldi se sumó y expresó su repudio hacia Xipolitakis por haber ido a buscar prensa "a un lugar lleno de dolor".

"Es vergonzoso. Lamentable. Bochornoso", tuiteó en primera instancia el conductor de Todos Arriba (FM 105.5).

Lo de Xipolitakis es vergonzoso.

Lamentable.

Bochornoso. — Nicolás Magaldi (@ngmagaldi) 2 de noviembre de 2017

En tanto, en su programa de radio se explayó y agregó: "Casi sin palabras. No puedo juzgar que haya dado una nota, pero que vaya a buscar prensa a un lugar lleno de dolor... si vos están conmovido sinceramente no das notas y no vas con un tapado para llamar la atención ".