Polémica con el VAR

El día después de la eliminación de River en las semifinales de la Copa Libertadores por parte de Lanús, la utilización de la tecnología y la actuación del árbitro Wilmar Roldán dejó mucha tela para cortar.

El brasileño Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, admitió que fue un “error” no haber revisado en el campo por el juez colombiano Wilmar Roldán la jugada de la mano de Iván Marcone aunque remarcó que al ser una acción de “interpretación”, el VAR prefirió no intervenir.

“La jugada debió revisarse en el campo de juego por Roldán, ahí estuvo el error.

Sin embargo, fue una jugada de interpretación que para el árbitro no fue penal y para los asistentes del VAR tampoco mereció ser revisada”, explicó Seneme en declaraciones a TyC Sports.

Luego de la polémica que generó la utilización de la tecnología en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América (en la ida no fue necesaria su utilizacion), Seneme remarcó que el protocolo del VAR sugiere no revisar las jugadas en cámara lenta.

“Es difícil saber en cámara lenta si el jugador toca la pelota con la mano o al revés. Se debe ver en velocidad normal para no perder la naturaleza de la jugada”, detalló Seneme, quien agregó que las manos en el área son “un problema mundial, independientemente del VAR”.

El titular de la comisión arbitral del fútbol sudamericano también se refirió a la jugada en la que Román Martínez golpeó con el brazo a Ariel Rojas, que pudo haberse interpretado como una instancia de posible expulsión.

“También se debería haber revisado”, señaló Seneme, quien no descartó sanciones para los árbitros que estuvieron en el estadio de Lanús.

El brasileño reconoció que “hay puntos por mejorar” y que los mismos serán tratados en una reunión donde se evaluará “el partido y el procedimiento de los árbitros encargados del VAR”.

También subrayó que hubo “cosas buenas” como las situaciones que derivaron en el segundo gol de River y en el descuento de Lanús, ambos con posiciones al límite, y en la buena utilización del VAR en el penal cometido por Gonzalo Montiel que luego se transformó en el cuarto y defintivo tanto del “Granate”.

“La polémica está más allá del VAR. Este es un protocolo en desarrollo que seguirá siendo evaluado”, concluyó Seneme.

el enojo de gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo desafió a las autoridades del VAR por algunos fallos que en su consideración castigaron anoche a su equipo al decirles “ahora vamos a ver de que se disfrazan”, porque según su entender “la tecnología era para solucionar errores groseros, pero en este partido favorecieron a un solo equipo”.

“Es difícil encontrar explicaciones. Hicimos una de las cosas más difíciles que era el gol de visitante y nosotros hicimos dos. Después se dieron algunas situaciones que van a ser polémicas, pero esta vez claramente falló la tecnología. No se si va a funcionar para los dos equipos o solamente para uno”, comenzó diciendo Gallardo entre azorado, perplejo y enojado.

“Hubo un penal para nosotros, una falta a Ignacio Scocco y una clara agresión a Ariel Rojas de Román Martínez en las que el árbitro (el colombiano Wilmar Roldán) nunca pidió el VAR. De todas las explicaciones que nos dieron, esta vez no se hizo nada para que haya más justicia. Esta es una de las derrotas más duras”, admitió.

“Nosotros tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia de tres goles que teníamos, pero después la tecnología, insisto, jugó para un solo lado. La mano de Iván Marcone en el primer tiempo fue claro penal y si el árbitro no la vio, le tendrían que haber avisado”, remarcó.

LUNATI PEGO DURO

Después de la derrota de River por 4-2 ante Lanús por la semifinal de la Copa Libertadores, quien salió a atacar al árbitro Wilmar Roldán fue Pablo Lunati, confeso hincha del Millonario tras su retiro de la actividad arbitral. “No tiene muñeca, es el prototipo de árbitro del estilo de Oscar Ruiz, son árbitros cagones”, disparó el actual panelista de TV en diálogo con Libermann en Línea.

“Como dijo el presidente de Lanús (Nicolas Russo), a llorar a la iglesia; ahora, por el choreo tecnológico, no. No quiero pensar que le pasaron factura a River por un doping. Yo no puedo pensar eso”, declaró Lunati respecto del aparente mal uso del VAR por parte de la terna arbitral.

Finalmente, si bien Rodolfo D’Onofrio desestimó la posibilidad de presentar una queja ante CONMEBOL, el ex juez opinó: “River tiene que hacer la protesta ante FIFA, aunque no pase nada. Hay que dejarlo como antecedente”.

“se equivocó para los dos”

El emblemático delantero de Lanús Lautaro Acosta, eufórico por haber obtenido la clasificación para la final de la Copa Conmebol Libertadores, consideró que el árbitro colombiano Wilmar Roldán “se equivocó para los dos” y que “más allá de las polémicas” fueron “justos ganadores”. “Se equivocó para los dos y, más allá de las polémicas, fuimos justos ganadores”, aseguró Acosta en el campo de juego, donde acababan de consumar una hazaña deportiva, dado que perdían 0-2 y se impusieron por un inolvidable y emotivo 4-2. “Realmente no caigo” y “nada menos que con River”, remarcó el Laucha, en declaraciones para Fox Sports.

NICO RUSSO NO SE GUARDO NADA

La polémica continuará por mucho tiempomás. La enorme alegría para algunos, también. En el vestuario de Lanús se quedaron con esto último.

El presidente del club, Nicolás Russo, se molestó por todos los cuestionamientos que surgieron desde River por el arbitraje.

Un rato después de que el DT de River, Marcelo Gallardo cargara contra la utilización del Var, Russo contraatacó: “¡A llorar a la iglesia! ¿Desde cuando River se queja de un partido con Lanús?”.

“Gallardo tiene que mirar para otro lado, no al árbitro. Iba ganando 2-0 y perdió 4-2”, agregó en radio Mitre el presidente del Granate.