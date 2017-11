Oreja quedó descartado, y Bonifacio se mete en el equipo

El juvenil lateral-volante, como ocurrió ante Vélez en los últimos 15 minutos, custodiará el sector derecho de la defensa gimnasista

La corta semana de tareas va pasando en Estancia Chica, y más allá que el cuerpo técnico albiazul no tiene demasiadas dudas para despejar con respecto al equipo que mañana a las 19:05, visitará a Chacarita, en San Martín por la 8º fecha de la Superliga de fútbol.

Es que tras la goleada y la buena tarea mostrada frente a Vélez el último domingo, no quedaron dudas que Mariano Soso repetiría los mismos once nombres, en caso de poder, frente al Funebrero. Por eso, a pesar de ser una semana muy corta de tareas, no le ha generado tanto dolor de cabeza al entrenador rosarino.

La única duda con la que comenzó la semana de tareas Gimnasia el lunes pasado, terminó de despejarse totalmente en la víspera cuando Facundo Oreja directamente ni salió a trabajar con sus compañeros para encarar el táctico. El lateral marplatense quedó descartado para el juego de mañana, ya que la idea es que no se siga agravando su situación.

Como se recordará, el último lunes al futbolista le hicieron estudios y se comprobó que tiene una lesión fibrilar en el recto anterior izquierdo, que le demandará como mínimo, tres semanas de recuperación.

Más allá que Oreja había jugado igual ante Vélez con dolor en dicha zona, en esta oportunidad se aconsejó que lo mejor es parar y que arranque a recuperarse de inmediato.

De esta manera quedó afuera del juego de mañana y su lugar será ocupado por Ezequiel Bonifacio, quien precisamente reemplazó a Oreja ante el Fortín, a los 30 minutos del segundo tiempo.

Esta era la única duda que había en Abasto, más allá que tras el ensayo del martes muchos ya aseguraban que el ex jugador de Ferro, no iba a estar a las órdenes del cuerpo técnico en esta oportunidad. El resto, serán los mismos que iniciaron las acciones frente al elenco de Liniers en la fecha anterior.

PRIMER ENSAYO EN ABASTO

Pasando a lo que sucedió ayer, en lo que fue la tercera práctica pensando en Chaca, la misma se inició a las 9:30 en el predio abastense, donde luego de una fuerte entrada en calor a cargo del preparador físico, Juan Gómez, los futbolistas pasaron a manos de Soso en la cancha Nº 2.

El técnico albiazul junto a sus colaboradores, ndesarrollaron un trabajo táctico con pelota, donde por primera vez se pararon los once pensando en Chacarita.

Los titulares formaron de la siguiente manera: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini, Omar Alderete y Lucas Licht; Fabián Rinaudo; Nicolás Dibble, lorenzo Faravelli y Nicolás Colazo; Brahian Alemán; Nicolás Mazzola.

Con respecto al dibujo táctico a utilizar por Soso, se podría decir que sería un 4-1-3-1-1. Delante de la línea de cutro se ubicó Fito Rinaudo; luego una línea de tres volantes; delante de ellos el uruguayo Alemán suelto; y Mazzola como referencia dentro del área rival.

El resto de los futbolistas participaron de una alineación suplente que buscó cumplir las veces del conjunto Funebrero.

De manera diferenciada trabajan actualmente aparte de Oreja, el zaguero central Maximiliano Coronel (por un desgarro), y los juveniles Nicolás Benavídez y Juan Ignacio Silva.

La tarea terminó cerca del mediodía con ejercicios de elongación, y tras esto el grupo quedó liberado.

Antes de retirarse, el cuerpo médico dió a conocer la lista de 19 jugadores (ver cuadro aparte), que hoy tras la última práctica quedarán concentrados.

La gran novedad, fue la convocatoria por primera vez del juvenil marcador de punta izquierdo, Matías Melluso (categoría 1998).

Pelota parada y “adentro”

Con respecto a lo que sucederá hoy, será momento del último ensayo de cara al juego de mañana, donde como es habitual el día previo a un encuentro, se repasarán las jugadas de pelota parada, tanto en ataque como en defensa, ya con el equipo titular confirmado. Esto será desde las 9:30, en el predio de Abasto.

Una vez finalizado esto, los jugadores elegidos por Soso almorzarán en la Casona, y ya quedarán guardados en Estancia Chica a la espera del juego de mañana.

Luego del compromiso en San Martín, los futbolistas quedarán libres y tendrán el fin de semana para descansar, regresando a los entrenamientos el lunes. Vale agregar, que luego se viene un receso obligado.