El Chavo no jugará el domingo y ya piensa en su último semestre

Lucas Bernardi volverá a apostar por Gastón Campi en el partido ante Argentinos. El histórico defensor de Cafferata se retirará en mayo del año próximo tras jugar su última Copa Libertadores

| Publicado en Edición Impresa

leandro desábato no será de la partida ante argentinos / agustín moya

Leandro Desábato no jugará como titular cuando Estudiantes reciba a Argentinos el próximo domingo desde las 14:05 en Quilmes y, en su lugar, Gastón Campi será quien vuelva a conformar la dupla central junto a Jonatan Schunke. El Chavo tendrá que esperar otra vez en el banco de suplentes, una imagen que se repitió en varias ocasiones este año. En este contexto, el nacido en Cafferata hace casi 39 años (los cumplirá el 24 de enero del 2018) pretende cerrar el año con la mayor cantidad de minutos en cancha para llegar de la mejor manera al último semestre de su carrera como futbolista profesional, en dónde disputará por última vez la Copa Libertadores con el Pincha soñando con jugar, además, al menos un partido oficial en el nuevo estadio.

Lucas Bernardi es consciente de esta situación y, tal como declaró tras el encuentro ante San Martín del último sábado, quiere empezar a apostar por Gastón Campi ya que entiende que es parte del futuro. El ex Racing y Atlético de Rafaela, que también tuvo un corto plazo por el Reading de Inglaterra, llegó en el último mercado de pases sabiendo que por delante tenía a dos duros competidores como el Desábato y Schunke, pero con la ilusión de ganarse un lugar. Ahora está en él poder demostrar en cada encuentro que le toque jugar que está para ser titular en Estudiantes.

“A mi no me molesta ser suplente, y a Bernardi se lo dejé en claro cuando llegó, voy a sumar desde dónde me toque porque quiero mucho a este club”, indicó semanas atrás Desábato en conferencia de prensa que, si bien siempre quiere jugar, sabe que sus 38 largos años de vida se sienten en muchas ocasiones dentro del campo de juego.

Igualmente es válido puntualizar que Campi fue titular en San Juan, y lo será el domingo próximo en el Centenario de Quilmes, no solo porque es pensado como una apuesta sino también porque Bernardi entiende que es el que mejor está para ocupar esa posición. Que juegue un lateral como Sebastián Dubarbier, por ejemplo, complica la titularidad del Chavo ya que lo deja más expuesto en el fondo debido a sus constantes subidas en ofensiva. Su “compañero ideal” en ese sector sería Lucas Diarte, cuyas características son más de marca y no tanto de ataque. También hay que remarcar que ninguno de los laterales albirrojos está pasando por su mejor momento en la actualidad y eso complica la tarea de todos los centrales, algo que sufrió el propio Campi ante San Martín de San Juan.

EN EL 2017 EL CHAVO VIO VARIOS PARTIDOS DESDE AFUERA

Desde que volvió a Estudiantes en el 2007, Desábato se caracterizó por ser ese jugador que, pase lo que pase y juegue lo que se juegue, siempre iba a estar presente dentro de la cancha salvo raras excepciones. Inclusive el año pasado fue uno de los jugadores albirrojos que más minutos en cancha sumó.

Pero la situación en el 2017 fue distinta: si bien en el primer semestre no faltó a ninguno de los seis partidos por la Copa Libertadores, el principal objetivo que tuvo el equipo en dicha etapa del año, empezó a dejar el lugar por el torneo local para que Nelson Vivas pueda darle minutos a Juan Marcos Foyth, la joya de las divisiones juveniles que ahora juega en el Tottenham. Es por eso que vio desde afuera los empates ante Newell’s, Independiente y Boca, y la victoria de la última fecha ante Quilmes. Este último encuentro llamó la atención que no esté presente, ya que Estudiantes se jugaba el pase a la próxima Libertadores, pero el cansancio acumulado hicieron que prefiriera ver el encuentro desde afuera.

Con la llegada de Gustavo Matosas para el segundo semestre, quién públicamente indicó que en su equipo “no hay intocables”, Desábato se perdió un partido clave como la vuelta ante Nacional de Paraguay que sentenció la eliminación del Pincha de la actual Copa Sudamericana. Anteriormente tampoco había estado en la altura de Bolivia ante Nacional de Potosí por decisión propia ni en el partido ante Colón que, supuestamente, había ido al banco para llegar de la mejor manera al duelo ante los paraguayos por el torneo internacional, aunque luego el entrenador uruguayo apostó por Campi.

Lo ocurrido en la era Bernardi ya fue repasado: quedó afuera del duelo ante San Martín de la última fecha y tampoco estará el próximo domingo ante Argentinos. Ahora la incógnita es saber cuántos encuentros jugará de los cuatro que quedan de acá a fin de año: Tigre en Victoria, Atlético de Tucumán en Quilmes, Talleres en La Docta y Boca en condición de local.

LA LIBERTADORES SIEMPRE SEDUCE

Si bien en un momento se había corrido el rumor de que Leandro Desábato podía dejar el fútbol en diciembre de este año, el defensor está convencido de completar su contrato (firmó hasta junio del 2018) para poder disputar una vez más la Copa Libertadores con Estudiantes, torneo que ganó con el club en el 2009 como subcapitán. Además, por otro lado, sueña con poder jugar al menos un partido en el nuevo estadio de 1 y 57.