“Estoy muy apenado por todo lo que sucedió porque no era mi intención tomar el club así”

El flamante presidente quiere invitar al otro grupo a trabajar para el Club. Por lo pronto, confirmó la continuidad de Kuzemka

Todavía perduran los ecos de la bochornosa Asamblea Ordinaria celebrada anteanoche, en la sede social, que terminó con la asunción desprolija del doctor Raúl Zamponi como nuevo titular de la institución, después de que el oficialismo, que postulaba a la presidencia a Sebastián Martinetti, decidiera retirar la lista y no presentarse a elecciones.

Fue una noche agitada, de tensión y de cruces verbales entre los representantes de las partes) oficialismo y oposición), donde después de casi dos horas de debate se llegó a un final nada deseado por los más de cincuenta socios que se encontraban en el recinto.

Un día después del bochorno, Raúl Zamponi habló sobre la gestión que conducirá por los próximos dos años. “No estoy contento por lo que sucedió, diría apenado porque no era mi intención tomar el club así después de una asamblea que no fue para nada tranquila. Fuimos todos para que haya elecciones y terminamos siendo gobierno. Hoy (por ayer), hablamos con el cuerpo técnico y aceptó lo que nosotros proponemos, de seguir empujando por el club. Sabemos del esfuerzo que viene haciendo. ¿Si se queda Kuzemka?, sin, va a continuar en el cargo. Me resultaba extraño cuando decía que se iba a ir. El es un empleado del club y aparte, nos conocemos de la gestión anterior”.

Consultado sobre cómo se “reconstruye” el plano institucional después de la penosa asamblea, el nuevo presidente de Cambaceres enfatizó que “la única manera es trabajando para el club, acercando ideas y haciendo esfuerzos para salir adelante de este momento. Ojalá que lo de anoche (por la asamblea del martes) haya sido un momento de explosión y que con el tiempo, todo vuelva a la normalidad”.

El doctor Zamponi, que será su segundo ciclo al frente de la institución (la anterior etapa fue en 1999, cuando derrotó por un voto al entonces presidente José Riccione, en la última elección celebrada en Cambaceres). Y precisamente, en su nueva gestión, habló también de los desafíos de la nueva comisión. “El primer objetivo es luchar para que el equipo se quede en la categoría. Sabemos que tomamos el club con muchos problemas, pero creo que con el esfuerzo de todos, podemos hacerlo. Pero además, abriremos el club para que todos se integren. Voy a pedir que personas de la gestión anterior se acerquen para que se sumen a trabajar. Saldremos adelante con el apoyo y esfuerzo de todos”.

El doctor Zamponi, en otro aspecto de la charla, se refirió a la situación en la que se encuentra el club. “Nos estamos poniendo al tanto. Cambaceres siempre tuvo problemas, y espero que este problema no sea mayor que los anteriores. Además, tenemos pensando realizar una importante conscripción de socios, y aquellos que lo fueron, volver a recuperarlos”.

Sebastián Martinetti, el ex vicepresidente de Defensores de Cambaceres, confirmó en declaraciones radiales, que la semana próxima “se despedirá como presidente de la divisional C”