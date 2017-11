La impactante lesión de rodilla que sufrió Oscar Ustari

El arquero argentino Oscar Ustari sufrió una impactante lesión de la rodilla izquierda durante el empate de anoche entre su equipo Altas y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León 1-1 en un partido de la fecha 15 del campeonato mexicano de fútbol que lidera Monterrey, con 33 unidades.

Ustari sufrió una seria lesión de rodilla izquierda a los 43 minutos el segundo tiempo cuando realizó un simple despeje desde su área y debió salir del campo de juego, siendo reemplazado por Miguel Ángel Fraga según informó el periódico Medio Tiempo.

El partido se jugó en el estadio Jalisco de Guadalajara y el gol de Atlas fue señalado por el argentino Milton Caraglio (ex Central, Véĺez y Arsenal), y para los "felinos" marcó el mexicano Luis Rodríguez.

En Atlas también jugó el argentino Facundo Erpen (ex Instituto) y en Tigres, estuvieron sus compatriotas Nahuel Guzmán (ex Newell's) e Ismael "Chuco" Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors).

Principales posiciones: Monterrey, 33 unidades; Tigres, 29; Morelia, León, América, 26.