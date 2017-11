Video.- "Yo solo podría matar a toda la humanidad"

En su larga estadía en prisión Charles Manson no se privó de hablar con la prensa y sus declaraciones fueron realmente escalofriantes

En 1987, tras cumplir dos décadas de condena, Charles Manson, uno de los criminales más famosos y peligrosos del Siglo XX, concedió desde la cárcel algunas entrevistas con declaraciones tan asombrosas como escalofriantes con las que mostró a la sociedad estadounidense y al mundo entero su perfil de psicópata y asesino.

En 1971 Manson fue juzgado y condenado en California a la pena de muerte por los brutales asesinatos de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, que perpetraron sus seguidores y miembros de la secta que dirigió en plena época de conflicto racial, a la que denominó como "La Familia Manson". Pero un cambio en las leyes penales en ese estado le permitió el líder de culto mantenerse vivo, siendo su destino hasta el día de su muerte una pequeña celda en una prisión de máxima seguridad.

La eterna estadía tras las rejas no le impidió a Manson, siempre caracterizado por una cruz esvástica tatuada en la frente, dar una serie de entrevistas que fueron reveladoras por cuanto aún hasta entonces había de misterio en torno a su figura.

Cuando el periodista le pregunta: "La gente te ve hoy, 20 años después, y todavía no tiene idea de qué se trata. Dime en una oración, ¿quién eres?", Manson devuelve con frialdad y en tono tenebroso: "Nadie, no soy nadie. Soy un vagabundo, un holgazán, un vago. Soy un furgón y una jarra de vino. Y una navaja afilada, si te acercas demasiado…".

Más allá de dejar en claro su perfil siniestro, Manson nunca se atribuyó directamente los crímenes por los que fue condenado, de hecho en una de las visitas a la prensa dijo: "Yo no he matado a nadie. No he ordenado que maten a nadie. Esas criaturas que van por ustedes con sus cuchillos son sus hijos. Yo no les enseñé nada; lo hicieron ustedes".

"¿Quién crees que soy, chica? Si pudieses elegir todas las palabras del vocabulario que te enseñó tu madre, ¿quién crees que soy? Y estoy es solo un par de horas, ¿te imaginas lo que sería unos días conmigo? Vivo cien años por día", fue otra de sus frases que quedaron para la historia criminalística de los Estados Unidos.

También dijo: "Si ustedes abrieran las puertas, yo saldría a la calle y tendrían esta cosa llamada Charlie Manson que han creado. Porque no me han visto. No realmente. Yo solo podría asesinar a toda la humanidad"

Más frases

"Mi padre es una prisión, mi madre un sistema, soy lo que stedes me hicieron. Los miro y me digo: ustedes quieren matarme y yo ya estoy muerto. Toda mi vida estuve muerto".

"Mírame hacia abajo y verás a un tonto, mírame hacia arriba y verás a tu dios, mírame de frente y te verás a ti".

"Sabes, hace unos años, ser loco significaba algo. Ahora todo el mundo está loco"