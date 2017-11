“Columbus” y “Good Luck”, Festival de Mar del Plata

Competencia Internacional

En Columbus, Jin, el hijo de un viejo coreano experto en arquitectura, viaja a los Estados Unidos porque su padre ha sufrido un grave problema de salud que lo dejó internado e inconsciente. Viaja solamente para aparentar las buenas costumbres, ya que en realidad no se estiman ni se hablan. Allí, en Columbus, se encuentra con Casey, una joven amante de la arquitectura que asistiría a la charla de su padre suspendida. Ella duda entre dejar el pueblo y dedicarse a su pasión, la arquitectura, o, en cambio, decidir quedarse para hacerle compañía a su mamá. Jin casi que odia la arquitectura pero Casey hará que sea nuevamente apasionante, y en particular la de Columbus. Así se harán compañía esos días duros de manera más tierna que Lost in Traslation, ya que se trata de dos fracasados. Pero lo más hermoso de la película es el juego visual entre los encuadres, las acciones y las obras arquitectónicas. Lejos de dejarnos fuera de este arte en particular el director Kogonada hace lo posible por que podamos disfrutarlo a partir de trabajar finamente en nuestro interés.

Good Luck es un genial documental de Ben Russell sobe los trabajos mineros de Serbia y Surinam ya que seguramente se encuentra aquí unos de los mejores planos secuencia de la historia del cine. La cámara sigue de espaldas a 3 mineros que caminan relajados en otro día de trabajo. Recorren las instalaciones de la empresa cruzándose con demás trabajadores, por lo general de buen humor. Esta caminata termina en el ascensor que bajará a los túneles mineros, pero la cámara 16mm sigue filmando, el plano no se corta. Así entramos al ascensor con los mineros. Todo se oscurece y comienza a bajar. El descenso es eterno. La profundidad de esta mina parece pertenecer realmente a otro mundo. Los rostros de los mineros ahora ya no son tan alegres. Poco a poco están más cercanos a los rostros de los soldados antes de desembarcar en Normandía en Rescatando al Soldado Ryan. La diferencia es que en este caso se trata de un trabajo y es todo real. Muchos pisos más hacia abajo y otros tantos bajan. Pero sólo algunos, a los trabajadores de menor nivel se le está reservado el último círculo del infierno. Después de casi 20 minutos empezaran su penoso trabajo, en el lugar más recóndito, en lo más profundo, en lo más oscuro.