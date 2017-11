Gimena Accardi habló de las razones del distanciamiento con la China Suárez

En un móvil televisivo explicó el dolor que le causó la joven actriz

En los últimos días, la China Suárez y Gimena Accardi y su marido, Nicolás Vázquez, dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales. Esto alertó a los medios y comenzó el rumor de una ruptura de la amistad que tenían hace años.

Una de las razones que surgió como hipótesis fue que la mamá de Rufina se habría enojado por una foto de su amiga en la que posa junto a Pampita para la revista Caras. Pero nada más lejos de eso.

Gimena Accardi decidió explicar los motivos y en diálogo con Intrusos contó que la China "no estuvo en el momento que más la necesitamos", haciendo referencia a la muerte del hermano de Santiago.

En detalle, relató: "Dejé pasar uno, dos, tres mensajes que no contestaba, que no la veía. La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que está trabajando y viajando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor porque no era una amiga del medio, era una hermana incondicional. Yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada, y amado como una hermana".

Luego, consultada por la respuesta de la actriz, dijo que la China se enojó por el planteo.

Nicolás Vázquez, por su parte, también habló y aseguró: "Ella se tendrá que replantear un montón de cosas y siempre le voy a desear lo mejor, porque estoy seguro que es una buena persona, pero se equivoca demasiado".