La Armada descartó que el ruido detectado correspondiera al de un submarino

Aclararon que podría tener origen "biológico"

Una señal sonora captada hoy en la zona de búsqueda del ARA San Juan, perdido en las aguas del Atlántico hace 5 días, alentó esperanzas de un posible hallazgo del navío, pero pronto se desvanecieron cuando la Armada informó que "no corresponden al patrón de un submarino", y que tendrían en cambio un probable origen "biológico".

El vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, aclaró esta noche que el sonido captado en el mar, a 200 metros de profundidad y a 200 millas del Golfo San Jorge, "no corresponde a un patrón de golpes de casco", como se especuló en un primer momento.

Así se desvanecieron las esperanzas surgidas a raiz de las señales captadas en el mar, que habían alentado especialmente los familiares de la tripulación del ARA San Juan, quienes aguardan novedades en la base de Mar del Plata.

El portavoz destacó que la búsqueda continuará "hasta que se localice" el navío perdido el miércoles pasado, cuando navegaba desde Ushuaia a la base de Mar del Plata y quedó a la deriva presuntamente por una falla eléctrica, y confirmó que se espera que "mejoren" a partir de mañana las condiciones meteorológicas en el océano.

El capitán Balbi comentó que, al barrido que realizan dos buques de la Marina argentina y uno norteamericano, se le había agregado el de un avión "para volver a grabar el ruido", que según dijo "se analizó, y no corresponde a un submarino, a un patrón de lo que serían golpes de casco en el sistema morse".

"Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico", explicó el marino. No obstante, Balbi destacó que "vamos a aprovechar la navegación que venían haciando los dos buques oceanográficos de la Armada, y se va a aprovechar la llegada del buque brasilero. Los tres -dijo- van a ser un barrido con sus sondas multihaz para que no queden dudas, y descartar si el ruido no es de un submarino".

Ante una pregunta, el vocero aseguró que "las operaciones van a continuar, como se vienen haciendo en los últimos cinco días", y agregó, en cuanto al clima en la zona: "Confiamos que mañana van a mejorar las condiciones".

Precisó que, actualmente, hay un total de "14 buques y 10 aeronaves" afectados a la búsqueda, y confirmó que "va a durar hasta que se localice fehacientemente, tanto en superficie como en inmersión", el ARA San Juan.

En cuanto al estado emocional de los familiares de la tripulación, dijo que están "controlados, atendidos. Se los escucha, se los atiende y se les brinda asistencia espiritual", acotó.

Más temprano, cuando se creía que las señales captadas podrían ser del submarino, Claudio, hermano del maquinista del ARA San Juan, Hernán Rodríguez, había declarado a C5N que "estamos muy contentos, más que esperanzados", aunque se mostró cauto porque "se trata de información no oficial".

"Tenemos mucha fe en que sean los chicos", se esperanzó el familiar.

Paralelamente a la conferencia de Balbi, en Mar del Plata, el capitán Gabriel Galeazzi, confirmó que el análisis realizado sobre las señales sonores arrojaron que "no correspondían a un submarino".

El militar descargó la responsabilidad por la información sobre la presunta señal sonora del submarino a un "medio de los Estados Unidos que se replicó aquí, en un medio gráfico".

Además, aclaró que no se realizarían más conferencias en Mar del Plata y que la información, a partir de ahora, "será centralizada" en Buenos Aires.