Cristina instó al gobierno a "dar el debate de la reforma laboral de cara a la sociedad"

La ex mandataria cerró de esta forma el "Encuentro de Mujeres Peronistas" en Tucumán

La senadora electa Cristina Fernández de Kirchner instó hoy al gobierno nacional a "dar el debate" sobre la reformas laboral, previsional y tributaria "de cara a la sociedad, y no a espaldas al pueblo, en una sesión exprés en el Congreso".

Al cerrar el "Encuentro de Mujeres Peronistas", que se desarrolló en El Cadillal, Tucumán, la ex presidenta advirtió que ahora "parece que el problema son los jubilados, son los trabajadores, son los titulares de la AUH".

"Sentí que debía estar aquí -les dijo a las asistentes al encuentro femenino- para reafirmar mi compromiso frente a todos y todas de que vamos a defender como siempre lo hemos hecho los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de los comerciantes, de los pequeños y medianos empresarios".

Cristina Fernández denunció en la ocasión que "se quiere esconder bajo el pomposo nombre de reformas lo que son, lisa y llanamente, pérdidas de derechos".

Según dijo, "los derechos de los trabajadores no perjudican un proceso económico, al contrario, lo ayudan a crecer, a ser más robusto".

Además, calificó al actual gobierno como "un régimen macrista", donde "las normas no son las de la Constitución, no son las del derecho laboral, no son las del Estado de Derecho. Es esto -sintetizó-, un régimen".

En cambio, manifestó que en los 12 años de kirchnerismo "no se le quitó ningún derecho a los trabajadores, al contrario, se restituyeron derechos, volvieron las paritarias, convenciones colectivas de trabajo, salario mínimo, vital y móvil".

Además, llamó la atención de que, a sólo 20 días de la renovación de ámbas cámaras legislativas, "¿qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a quién y a qué, si tienen la razón?".