La esposa de De Vido habló en la mesa de Mirtha y desató duras críticas de familiares de Once

Alessandra Minnicelli salió a minimizar las causas en contra de su esposo, y dijo que son “una auditoría” pero su dichos fueron repudiados

Alessandra Minnicelli, ex funcionaria y esposa del diputado detenido Julio De Vido, insistió en defender la inocencia del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo al sostener que las causas en su contra eran una suerte de “auditoría en sede judicial a toda la gestión” de doce años de su marido.

En su segunda aparición en televisión en la última semana, Minnicelli explicó el sábado por la noche por Canal 13 que se decidió a hablar públicamente porque consideraba que “ante una condena mediática, la defensa tiene que también ser mediática”.

DURA REACCION

Familiares de las víctimas de la tragedia de Once manifestaron su repudio a las declaraciones de Minnicelli, que proclamó la inocencia de De Vido al señalar que “minimizan y ningunean a los 51 muertos”.

“Qué impotencia escuchar tanta barbaridad!”, sostuvo María Luján Rey, madre del último joven hallado muerto tras el choque Lucas Menghini, ante las declaraciones de Minnicelli y el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del diputado De Vido en el tradicional programa de Mirtha Legrand que se emite los sábados por la noche en Canal 13.

Durante el envío, Minnicelli también cuestionó la gran cantidad de procesos abiertos contra De Vido por causas que implican corrupción, al sostener que “lo que están haciendo es someter a una auditoría en sede judicial a toda la gestión de Julio durante 12 años como ministro de Planificación federal”.

En ese marco, apuntó que “si durante 12 años como ministro durante las ejecuciones presupuestarias anuales y el seguimiento del día a día con intervención de órganos de control y garantía nunca tuvo ninguna observación, lo que llama la atención es cómo de golpe todas estas causas se precipitaron”.

“La verdad es que si no hay irregularidades administrativas a mí me llama mucho la atención que de golpe todos encuentren delitos penales”, añadió.

Tras señalar que en la cárcel su marido “está tranquilo” y destacar que “tiene capacidad de adaptación” a la vida del penal, Minnicelli afirmó que su “marido nunca evadió impuestos, nunca, no tiene ninguna cuenta off shore, no tiene empresas en ningún lado, en ningún paraíso fiscal”.

“No tiene absolutamente nada, a ver, díganme qué delito de guante blanco o económico le pueden atribuir a Julio De Vido”, arremetió.

Sobre el caso del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López, que fue descubierto mientras arrojaba bolsos con 9 millones de dólares en un Convento de la localidad de General Rodríguez, la esposa de De Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz, dijo: “Fui dos veces. Mi marido fue conmigo, me acompañó cuando falleció mi hijo, al Convento a ver a la madre Alba”.

“Hay detenidos exprés y también hay sobreseído exprés”, agregó Minnicelli al criticar el procedimiento del Poder Judicial en la detención de su marido. “Julio nunca fue rehén de Cristina Kirchner) pero en el peronismo lamentablemente hay mucha verticalidad”, sostuvo la en referencia a por qué nunca salió a dar explicaciones sobre las imputaciones que tiene su marido.

LA CAUSA DE ONCE

Minnicelli y Rusconi participaron de la cena de Mirtha Legrand, donde intentaron despegar a De Vido de la causa de Once, donde afronta juicio por estrago culposo y administración fraudulenta.

“Me da bronca, me indigna y quisiera decir más de un improperio... pero, pienso que los acorrala la verdad y la condena recuerdo una canción de mi hijo y tarareo:” no pierdas más la calma”, reflexionó Rey desde las redes sociales y abogó por tener “paciencia, pronto se impone la verdad”.

En ese marco, señaló que “duele el alma oír y ver como la esposa de De Vido y su abogado, minimizan y ningunean a los 51 muertos de Once”.

“De Vido está siendo juzgado por Administración Fraudulenta y Estrago Culposo”, añadió y pidió en tono irónico que “alguien que le pase la sentencia y los fundamentos al doctor, porque dice que ni los empresarios fueron responsables y a Cirigliano se lo condenó a 9 años de prisión”. Y, acotó: “Qué vergüenza que el abogado defensor no tenga idea de qué se lo acusa al cliente. Será por eso que cada vez que presenta un escrito se lo rechazan, está bastante desorientado el muchacho”.