Con presencia albirroja, la Selección Argentina Sub 15 se quedó con el Sudamericano

El festejo de la Sub 15

La Selección Argentina Sub 15 dio el batacazo en el Sudamericano disputado en San Juan y Mendoza y se consagró campeón tras ganarle en la final a Brasil, cuatro veces ganador de dicho torneo, por 3-2. El seleccionado nacional, conducido por Diego Placente, no bajó nunca los brazos a pesar de estar 0-2 abajo a los dos minutos del segudo tiempo y se quedó con un verdadero triunfazo.

El partido se disputó en el estadio del Bicentenario de San Juan y, en el comienzo del partido, el trámite fue parejo en cuanto el juego. Pero con el correr de los minutos el conjunto brasileño empezó a crecer en ofensiva y a los 33 minutos de la primera etapa se puso en ventaja gracias al tanto de Kaio Jorge. De esta manera, los chicos albicelestes se fueron 0-1 al entretiempo.

La historia se complicó aún más para el seleccionado nacional cuando, a los dos minutos del complemento, Francisco Flores puso el 2-0 para Brasil. Todo parece indicar que el título se le estaba escapando en ese momento a la Argentina, pero en las siguientes dos jugadas todo cambió: a los 4 Matías Palacios puso el descuento y, a los 6, Matías Godoy colocó un 2-2 más que festejado por todos los presentes.

Brasil, golpeado por el empate, intentó hacerse dueño de la pelota y ahogar en ofensiva a la Argentina, que se retrasó algunos metros y apostó a lastimar con algún contragolpe o una pelota parada. Y justamente de esta última manera llegó el gol del triunfo: a los 34, a seis minutos para el final (se jugó a dos tiempos de 40), Bruno Amione conectó de cabeza un córner desde la izquierda para colocar el 3-2.

Sobre el final la Argentina Sub 15 aguantó algunos embestidas de los brasileños, que no podían creer como se les estaba escapando el título. Sin tiempo para mucho más, fue triunfo y campeonato para los jugadores sub 15 argentinos, que ni bien el árbitro pitó el final se abrazaron y se emocionaron por lo logrado. Luego levantaron el trofeo sobre un escenario montado en el medio del campo de juego y continuaron la algarabía junto a sus familiares.

PRESENCIA DE DOS JUVENILES DE ESTUDIANTES

Dentro del plantel albiceleste que se quedó con el Sudamericano Sub 15 hubo dos juveniles de Estudiantes que jugaron este año en la Octava División: David Ayala y Bruno Valdez. El primero fue titular en la final de ayer ante Brasil pero se retiró con una molestia, mientras que el segundo se perdió el cierre del torneo por una lesión.