La misionera que se roba todos los elogios

La modelo y actriz Mery Dresch está más linda que nunca y sueña con conducir un programa en la televisión argentina. Mientras tanto, posó para una producción de fotos muy hot y contó qué es lo que más le elogian los hombres.

Mery contó que “mi carrera comenzó hace muchos años, cuando me vine de Misiones a Buenos Aires, porque soñaba con ser actriz. Si bien fui tomando varios caminos en lo artístico, lo que me impulsó fue la actuación. A los 19 años arranqué haciendo fotos cómo modelo gráfica, después me formé en teatro y algo de cine. Lamentablemente en ese momento me puse de novia y me alejé del medio, después lo volví a retomar a los 21 y hasta ahora sigo enamorada de esta vida que elegí”.

“En la actualidad estoy trabajando mucho cómo modelo gráfica, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York con una agencia donde fui la tapa de la revista Smooth”, dijo.

Sobre su estado sentimental expresó que “lo que busco en una pareja es un combo, pero principalmente tiene que tener humor. Jamás podría estar con alguien que no me haga bromas o que no se aguante las mías. También me gusta que sea muy compañero”.

Y confesó que “los hombres siempre me elogian la sonrisa, pero no les creo mucho, me parece que viene por otro lado y quizás no se animan a decírmelo. Todos sabemos que lo primero que elogian es el cuerpo y sobretodo la cola”.